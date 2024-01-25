Буде вбивати нас. Експерт б'є на сполох через забруднення українських ґрунтів під час війни
Категорія
Україна
Дата публікації

Буде вбивати нас. Експерт б'є на сполох через забруднення українських ґрунтів під час війни

зона бойових дій
Джерело:  Укрінформ

Важкі метали в ґрунтах України у зоні бойових дій перевищують норму в 30 разів. Про це заявив консультант із земельних питань Академії аграрних наук України Анатолій Разгон.

РФ зіпсувала українські ґрунти на територіях, де триває війна

25 січня у Києві відбувся круглий стіл на тему: «Екологічна безпека України: національний та міжнародний вимір».

Під час нього обголювалися та аналізувалися актуальні екологічні виклики, які виникли через вторгнення РФ.

Згідно з даними Анатолія Разгона, важкі метали потрапляють до ґрунту, мігрують до ґрунтових вод і в результаті потрапляють до харчових ланцюгів, впливаючи і на тварин, і на людей.

Тобто, отруєний вибухами ґрунт буде повільно вбивати нас в перспективі, — попередив експерт.

Окрім того, зазначається, що на місцях обстрілів ґрунтознавці фіксують систематичне перевищення в 10-18 разів показників ртуті, цинку та кадмію, а також виявляють високий вміст міді, нікелю, свинцю, фосфору та барію, сірки та сірчаної кислоти.

Експерти не можуть спрогнозувати, що буде з ґрунтами України після завершення війни

Як пояснює Анатолій Разгон, Україна — не перша країна, яка стикнулася з проблемою різкого погіршення складу ґрунту.

За його словами, подібне уже переживали Бельгія та Франція сто років тому, коли Європа втратила 23 відсотки посівних площ після Першої світової війни.

Що важливо розуміти, ці проблеми досі не вдалося остаточно ліквідувати.

Яке скорочення ріллі чекає Україну після завершення воєнних дій, зараз ще важко навіть прогнозувати, — наголосив консультант із земельних питань Академії аграрних наук України.

Експерти також звертають увагу на те, що через повномасштабне вторгнення понад 5 млн га орних земель в Україні наразі не використовується, а шкода, завдана українським ґрунтам, становить понад 900 млрд грн.

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