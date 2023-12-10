Вторгнення РФ. Українська екологія додатково постраждала на 10 млрд дол

Викиди вуглекислого газу внаслідок військових дій завдали збитків українській екології на більш ніж 10 млрд дол з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Українська екологія у жахливому стані через війну

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів оцінюють додаткові викиди CO2 у 10 млрд дол, однак країна дотримується зобовʼязань щодо екологічних реформ.

Про це повідомила пресслужба кабінету міністрів.

Викиди вуглекислого газу завдали збитків українській екології на більш ніж 10 млрд дол.

Однак наша країна продовжує виконувати взяті на себе міжнародні зобов'язання та не відмовляється від своїх кліматичних цілей, – зазначають у міністерстві. Поширити

Значних проблем також завдають SLCP, тобто нетривало існуючі забруднювачі довкілля. Вони "на другому місці" після СО2 за впливом на зміну клімату. До 2030 в Україні планують скоротити частку викидів метану "Global Methane Pledge" на 30%.

Як зазначається, Україна продовжує євроінтеграційні реформи, які дозволять українським підприємствам-забруднювачам модернізуватися і рухатись до принципів циркулярної економіки. Відновлюватись планують з використанням найновіших технологій, таких як водень.

У Києві проходила міжнародна екологічна конференція

Міжнародна конференція “United for justice. United for nature”, яка проходить у Києві 20-21 жовтня, об'єднала провідних експертів з усього світу, щоб проаналізувати сучасне законодавство, наукові та економічні тенденції в контексті відповідальності за шкоду, заподіяну довкіллю внаслідок війни.

Ми є першими в історії людства, хто розслідує та встановлює екологічні злочини, як воєнні злочини. Ми розуміємо, що будучи першими, ми не маємо права на помилку. Тому об’єднуючи всіх міжнародних партнерів, ми можемо створити відпрацьовані механізми притягнення до відповідальності для тих, хто в майбутньому матиме бажання створити такі злочини в інших частинах світу, – зазначив генпрокурор України Андрій Костін. Поширити

Костін додав, що невідворотність покарання Росії за всі злочини – це головна мета роботи усіх наших органів.