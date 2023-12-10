Вторжение РФ. Украинская экология дополнительно пострадала на 10 млрд долл
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Экономика
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Вторжение РФ. Украинская экология дополнительно пострадала на 10 млрд долл

Кабинет министров Украины
Экоцид
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Выбросы углекислого газа в результате военных действий нанесли ущерб украинской экологии на более чем 10 млрд долл с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Украинская экология в ужасном состоянии из-за войны

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов оценивают дополнительные выбросы CO2 в 10 млрд долл, однако страна придерживается обязательств по экологическим реформам.

Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Выбросы углекислого газа нанесли ущерб украинской экологии на более чем 10 млрд долл.

Однако наша страна продолжает выполнять взятые на себя международные обязательства и не отказывается от своих климатических целей, – отмечают в министерстве.

Значительные проблемы также приносят SLCP, то есть непродолжительно существующие загрязнители окружающей среды. Они "на втором месте" после СО2 по влиянию на изменение климата. К 2030 году в Украине планируют сократить долю выбросов метана "Global Methane Pledge" на 30%.

Украина продолжает евроинтеграционные реформы, которые позволят украинским предприятиям-загрязнителям модернизироваться и двигаться к принципам циркулярной экономики. Восстанавливаться планируют с использованием новейших технологий, таких как водород.

В Киеве проходила международная экологическая конференция

Международная конференция “United for justice. United for nature”, которая проходит в Киеве 20-21 октября, объединила ведущих экспертов со всего мира, чтобы проанализировать современное законодательство, научные и экономические тенденции в контексте ответственности за ущерб, причиненный окружающей среде в результате войны.

Мы первые в истории человечества, кто расследует и устанавливает экологические преступления, как военные преступления. Мы понимаем, что, будучи первыми, мы не имеем права на ошибку. Поэтому, объединяя всех международных партнеров, мы можем создать отработанные механизмы привлечения к ответственности для тех, кто в будущем будет желать создать такие преступления в других частях света, – отметил генпрокурор Украины Андрей Костин.

Костин добавил, что неотвратимость наказания России за все преступления – это главная цель работы всех наших органов.

Когда мы говорили о депортации украинских детей, говорили, что Россия пытается украсть наше будущее. Но когда мы начали фиксировать экологические преступления, мы поняли, что это тоже преступление против нашего государства, потому что, когда враг пытается уничтожить нашу окружающую среду, он также пытается уничтожить наше будущее.

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