Вторжение РФ. Украинская экология дополнительно пострадала на 10 млрд долл

Выбросы углекислого газа в результате военных действий нанесли ущерб украинской экологии на более чем 10 млрд долл с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Украинская экология в ужасном состоянии из-за войны

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов оценивают дополнительные выбросы CO2 в 10 млрд долл, однако страна придерживается обязательств по экологическим реформам.

Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Выбросы углекислого газа нанесли ущерб украинской экологии на более чем 10 млрд долл.

Однако наша страна продолжает выполнять взятые на себя международные обязательства и не отказывается от своих климатических целей, – отмечают в министерстве. Поделиться

Значительные проблемы также приносят SLCP, то есть непродолжительно существующие загрязнители окружающей среды. Они "на втором месте" после СО2 по влиянию на изменение климата. К 2030 году в Украине планируют сократить долю выбросов метана "Global Methane Pledge" на 30%.

Украина продолжает евроинтеграционные реформы, которые позволят украинским предприятиям-загрязнителям модернизироваться и двигаться к принципам циркулярной экономики. Восстанавливаться планируют с использованием новейших технологий, таких как водород.

В Киеве проходила международная экологическая конференция

Международная конференция “United for justice. United for nature”, которая проходит в Киеве 20-21 октября, объединила ведущих экспертов со всего мира, чтобы проанализировать современное законодательство, научные и экономические тенденции в контексте ответственности за ущерб, причиненный окружающей среде в результате войны.

Мы первые в истории человечества, кто расследует и устанавливает экологические преступления, как военные преступления. Мы понимаем, что, будучи первыми, мы не имеем права на ошибку. Поэтому, объединяя всех международных партнеров, мы можем создать отработанные механизмы привлечения к ответственности для тех, кто в будущем будет желать создать такие преступления в других частях света, – отметил генпрокурор Украины Андрей Костин. Поделиться

Костин добавил, что неотвратимость наказания России за все преступления – это главная цель работы всех наших органов.