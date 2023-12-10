Вторжение РФ. Украинская экология дополнительно пострадала на 10 млрд долл

Выбросы углекислого газа в результате военных действий нанесли ущерб украинской экологии на более чем 10 млрд долл с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Украинская экология в ужасном состоянии из-за войны
В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов оценивают дополнительные выбросы CO2 в 10 млрд долл, однако страна придерживается обязательств по экологическим реформам.
Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.
Выбросы углекислого газа нанесли ущерб украинской экологии на более чем 10 млрд долл.
Значительные проблемы также приносят SLCP, то есть непродолжительно существующие загрязнители окружающей среды. Они "на втором месте" после СО2 по влиянию на изменение климата. К 2030 году в Украине планируют сократить долю выбросов метана "Global Methane Pledge" на 30%.
Украина продолжает евроинтеграционные реформы, которые позволят украинским предприятиям-загрязнителям модернизироваться и двигаться к принципам циркулярной экономики. Восстанавливаться планируют с использованием новейших технологий, таких как водород.
В Киеве проходила международная экологическая конференция
Международная конференция “United for justice. United for nature”, которая проходит в Киеве 20-21 октября, объединила ведущих экспертов со всего мира, чтобы проанализировать современное законодательство, научные и экономические тенденции в контексте ответственности за ущерб, причиненный окружающей среде в результате войны.
Костин добавил, что неотвратимость наказания России за все преступления – это главная цель работы всех наших органов.
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