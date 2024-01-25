Около 14 миллионов украинцев испытывают проблемы с доступом к воде — эксперт

По информации директора Института водных проблем и мелиорации Михаила Яцюка, в настоящее время около 14 млн украинцев не имеют нормального доступа к воде в условиях развязанной Россией преступной войны против Украины.
Что известно о проблемах миллионов украинцев с доступом к воде
Во время выступления в рамках круглого стола "Экологическая безопасность Украины: национальное и международное измерение" Яцюк отметил, что из-за развязанной Россией преступной войны против Украины пока около 14 млн украинцев не имеют нормального доступа к питьевой воде из-за близости районов ведения боевых действий и ненадлежащие санитарные условия.
Что известно о вызовах в сфере защиты водных ресурсов Украины
Он подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны страны-агрессорки России против Украины была проведена трансформация экономики, переселение отдельных категорий украинских граждан и промышленных предприятий, что увеличило нагрузку на водные ресурсы.
Кроме того директор Института водных проблем и мелиорации напомнил о влиянии подрыва Каховской ГЭС на водоснабжающую систему восточного и южного регионов.
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