Около 14 миллионов украинцев испытывают проблемы с доступом к воде — эксперт
Категория
Украина
Дата публикации

Около 14 миллионов украинцев испытывают проблемы с доступом к воде — эксперт

Украинцы имеют проблемы с доступом к воде
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Источник:  Укринформ

По информации директора Института водных проблем и мелиорации Михаила Яцюка, в настоящее время около 14 млн украинцев не имеют нормального доступа к воде в условиях развязанной Россией преступной войны против Украины.

Что известно о проблемах миллионов украинцев с доступом к воде

Во время выступления в рамках круглого стола "Экологическая безопасность Украины: национальное и международное измерение" Яцюк отметил, что из-за развязанной Россией преступной войны против Украины пока около 14 млн украинцев не имеют нормального доступа к питьевой воде из-за близости районов ведения боевых действий и ненадлежащие санитарные условия.

Сегодня из-за российской агрессии, по нашим оценкам, 14 млн человек испытывают проблемы с доступом к воде и санитарии. Гуманитарные катастрофы, такие как в Мариуполе, будут обостряться, учитывая техногенные угрозы загрязнений, а также учитывая, что уровень доступа к воде и санитарии в зоне боевых действий и даже прилегающих территорий очень низок, - предупреждает Яцюк.

Что известно о вызовах в сфере защиты водных ресурсов Украины

Он подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны страны-агрессорки России против Украины была проведена трансформация экономики, переселение отдельных категорий украинских граждан и промышленных предприятий, что увеличило нагрузку на водные ресурсы.

Кроме того директор Института водных проблем и мелиорации напомнил о влиянии подрыва Каховской ГЭС на водоснабжающую систему восточного и южного регионов.

Из-за подрыва Каховской ГЭС 4 млн человек не имеют постоянного водообеспечения. Это Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Донецкая области и Автономная Республика Крым. И сейчас наш институт и другие ученые работают над решением этой проблемы в поисках новых источников водоснабжения. Одними из таких резервов могут быть Дунай и Полесье, если сделать его водорегулятором, как это было раньше, отмечает эксперт.

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