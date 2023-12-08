Подрыв россиянами Каховской ГЭС. До почти 90% пострадавших городов проложили водопровод

Прокладка трубопровода магистрального водопровода в города, пострадавшие в результате подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС, завершена на 87%.

Как проходит прокладка водопровода после подрыва Каховской ГЭС

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры продолжает строить водопровод "Карачуновское водохранилище – Кривой Рог – Южное водохранилище, Марганец – Никополь, Хортица (ДВС2) – Томаковка".

Он будет пропускать 550 тысяч кубометров воды в сутки, что поможет обеспечить более миллиона человек в общинах, пострадавших после подрыва Каховской ГЭС.

Длина водопровода составит 145 километров. Сейчас работы ведутся на 11 насосных станциях, на строительстве круглосуточно в три смены работает 1250 человек.

На данном этапе обустроены фундаменты, производится гидроизоляция стен, обустройство насосов, армирование стен.

В ближайшее время будут проведены работы по устройству кровель и установке автоматизированных систем.

Что известно о подрыве Каховской ГЭС

оккупанты РФ взорвали Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня. В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская гидроэлектростанция восстановлению не подлежит. Подрыв привел к подтоплению территорий в Николаевской и Херсонской областях, в частности, на оккупированных территориях.

По данным МВД, в результате разрушения Каховской ГЭС погиб 31 человек. Оккупанты заявляли о 55 погибших на захваченных землях Херсонщины, но не допускали туда международные гуманитарные организации.

После разрушения дамбы Каховской ГЭС в зону чрезвычайной ситуации попали 180 населенных пунктов Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей, в которых проживало около 900 тысяч человек.

Около 700 тысяч украинцев остались без доступа к питьевой воде. Для нужд населения и недопущения вспышек инфекционных болезней в зону чрезвычайной ситуации доставили 148 тысяч тонн питьевой и технической воды.

Специалисты Украинского гидрометеорологического института пришли к выводу, что Каховского водохранилища больше не существует.