Підрив росіянами Каховської ГЕС. До майже 90% постраждалих міст проклали водогін

Прокладання трубопроводу магістрального водогону до міст, які постраждали внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС, завершено на 87%.

Як проходить прокладання водогіну після підриву Каховської ГЕС

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури продовжує будувати водогін "Карачунівське водосховище – Кривий Ріг – Південне водосховище, Марганець – Нікополь, Хортиця (ДВС2) – Томаківка".

Він пропускатиме 550 тисяч кубометрів води на добу, що допоможе забезпечити понад мільйон людей у громадах, які постраждали після підриву Каховської ГЕС.

Довжина водогону становитиме 145 кілометрів. Зараз роботи ведуться на 11 насосних станціях, на будівництві цілодобово в три зміни працює 1250 людей.

На даному етапі облаштовані фундаменти, проводиться гідроізоляція стін, облаштування насосів, армування стін.

Найближчим часом будуть проведені роботи з влаштування покрівель та встановлення автоматизованих систем.

Що відомо про підрив Каховської ГЕС

Окупанти РФ підірвали Каховську ГЕС в ніч проти 6 червня. В «Укргідроенерго» повідомили, що Каховська гідроелектростанція відновленню не підлягає. Підрив призвів до підтоплень територій у Миколаївській та Херсонській областях, зокрема на окупованих територіях.

За даними МВС, унаслідок руйнування Каховської ГЕС загинула 31 людина. Окупанти заявляли про 55 загиблих на захоплених землях Херсонщини, але не допускали туди міжнародні гуманітарні організації.

Після руйнування дамби Каховської ГЕС до зони надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей, у яких проживали майже 900 тисяч людей.

Майже 700 тисяч українців залишилися без доступу до питної води. Для потреб населення та недопущення спалахів інфекційних хвороб до зони надзвичайної ситуації доставили 148 тисяч тонн питної та технічної води.

Фахівці Українського гідрометеорологічного інституту дійшли висновку, що Каховського водосховища більше не існує.