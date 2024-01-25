Близько 14 мільйонів українців мають проблеми з доступом до води — експерт

За інформацією директора Інституту водних проблем і меліорації Михайла Яцюка, наразі близько 14 млн українців не має нормального доступу до води в умовах розв'язаної Росією злочинної війни проти України.

Що відомо про проблеми мільйонів українців із доступом до води

Під час виступу у рамках круглого столу “Екологічна безпека України: національний та міжнародний вимір” Яцюк зазначив, що через розв’язану Росією злочинну війну проти України наразі близько 14 млн українців не мають нормального доступу до питної води через близькість районів ведення бойових дій та неналежні санітарні умови.

Сьогодні через російську агресію, за нашими оцінками, 14 млн людей мають проблеми із доступом до води та санітарії. Гуманітарні катастрофи такі як в Маріуполі будуть загострюватися, враховуючи техногенні загрози забруднень, а також враховуючи, що рівень доступу до води та санітарії в зоні бойових дій та навіть прилеглих територій дуже низький, - попереджає Яцюк. Поширити

Що відомо про виклики у сфері захисту водних ресурсів України

Він підкреслив, що в умовах повномасштабної війни країни-агресорки Росії проти України було проведено трансформацію економіки, переселення окремих категорій українських громадян та промислових підприємств, що збільшило навантаження на водні ресурси.

Крім того, директор Інституту водних проблем і меліорації нагадав про вплив підриву Каховської ГЕС на водозабезпечувальну систему східного та південного регіонів.