Близько 14 мільйонів українців мають проблеми з доступом до води — експерт
Категорія
Україна
Дата публікації

Близько 14 мільйонів українців мають проблеми з доступом до води — експерт

Мільйони українців мають проблеми із водою
Джерело:  Укрінформ

За інформацією директора Інституту водних проблем і меліорації Михайла Яцюка, наразі близько 14 млн українців не має нормального доступу до води в умовах розв'язаної Росією злочинної війни проти України. 

Що відомо про проблеми мільйонів українців із доступом до води

Під час виступу у рамках круглого столу “Екологічна безпека України: національний та міжнародний вимір” Яцюк зазначив, що через розв’язану Росією злочинну війну проти України наразі близько 14 млн українців не мають нормального доступу до питної води через близькість районів ведення бойових дій та неналежні санітарні умови.

Сьогодні через російську агресію, за нашими оцінками, 14 млн людей мають проблеми із доступом до води та санітарії. Гуманітарні катастрофи такі як в Маріуполі будуть загострюватися, враховуючи техногенні загрози забруднень, а також враховуючи, що рівень доступу до води та санітарії в зоні бойових дій та навіть прилеглих територій дуже низький, - попереджає Яцюк.

Що відомо про виклики у сфері захисту водних ресурсів України

Він підкреслив, що в умовах повномасштабної війни країни-агресорки Росії проти України було проведено трансформацію економіки, переселення окремих категорій українських громадян та промислових підприємств, що збільшило навантаження на водні ресурси.

Крім того, директор Інституту водних проблем і меліорації нагадав про вплив підриву Каховської ГЕС на водозабезпечувальну систему східного та південного регіонів.

Через підрив Каховської ГЕС 4 млн людей не мають постійного водозабезпечення. Це - Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Донецька області та Автономна Республіка Крим. І зараз наш інститут та інші науковці працюють над вирішенням цієї проблеми, шукаючи нові джерела водозабезпечення. Одними з таких резервів можуть бути Дунай та Полісся, якщо зробити його водорегулятором, як це було раніше, - зазначає експерт.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Рівень води у Каховському водосховищі впав нижче критичної позначки
Рівень води у Каховському водосховищі впав нижче критичної позначки
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
800 тис українців живуть без питної води — результати нових досліджень на Херсонщині
Rescue Now , БФ Rescue Now
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Підрив росіянами Каховської ГЕС. До майже 90% постраждалих міст проклали водогін
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
ГЕС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм