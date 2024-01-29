Британская разведка назвала количество уничтоженной в Украине российской бронетехники

Сухопутные войска России с начала войны и до 25 января 2024 потеряли в Украине около 2600 основных боевых танков и 4900 других боевых бронированных машин.

Какое количество уничтоженной в Украине российской бронетехники

Как отмечается в сводке, в 2023 году Россия потеряла примерно на 40% меньше техники, чем в 2022 году.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 29 January 2024.



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Весьма вероятно, что снижение темпов уничтожения бронетехники произошло из-за все более позиционного характера конфликта в 2023 году, а также из-за того, что Россия провела значительную часть года в оборонной позиции, говорится в сообщении. Поделиться

С начала октября 2023 российская армия перешла в наступление на востоке Украины. За этот период потери русской бронетехники увеличились: русские войска потеряли до 365 танков и 700 бронемашин, но достигли лишь незначительного территориального продвижения.

Однако Россия, вероятно, сможет производить не менее 100 танков в месяц и, следовательно, сохранит способность восполнять боевые потери и продолжать этот уровень наступательной активности в ближайшем будущем, отмечают в Минобороны Британии. Поделиться

Военный бюджет РФ

Напомним, в 2024 году российские власти впервые с советских времен намерены направить почти треть всех расходов на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса.

Руководитель Ростеха Сергей Чемезов в конце декабря заявил, что корпорация резко увеличила производство танков, бронетехники, а также снарядов для армии.

Производство танков за два года выросло в семь раз, сообщил Чемезов президенту Владимиру Путину. Производство бронетехники выросло более чем в пять раз, а производство боеприпасов, от стрелкового оружия до артиллерийских снарядов, выросло в 50 раз, сказал Чемезов, не назвав цифр.