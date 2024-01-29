Британская разведка назвала количество уничтоженной в Украине российской бронетехники

Сухопутные войска России с начала войны и до 25 января 2024 потеряли в Украине около 2600 основных боевых танков и 4900 других боевых бронированных машин.
Какое количество уничтоженной в Украине российской бронетехники
Как отмечается в сводке, в 2023 году Россия потеряла примерно на 40% меньше техники, чем в 2022 году.
С начала октября 2023 российская армия перешла в наступление на востоке Украины. За этот период потери русской бронетехники увеличились: русские войска потеряли до 365 танков и 700 бронемашин, но достигли лишь незначительного территориального продвижения.
Военный бюджет РФ
Напомним, в 2024 году российские власти впервые с советских времен намерены направить почти треть всех расходов на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса.
Руководитель Ростеха Сергей Чемезов в конце декабря заявил, что корпорация резко увеличила производство танков, бронетехники, а также снарядов для армии.
Производство танков за два года выросло в семь раз, сообщил Чемезов президенту Владимиру Путину. Производство бронетехники выросло более чем в пять раз, а производство боеприпасов, от стрелкового оружия до артиллерийских снарядов, выросло в 50 раз, сказал Чемезов, не назвав цифр.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-