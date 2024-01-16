Сколько детей Украина потеряла из-за России за 10 лет войны — данные Save Ukraine

РФ указывает, что она "эвакуировала" 744 тысяч наших детей. На самом деле, сейчас Украина смогла официально установить лишь 19 546 случаев похищения.
Сколько детей потеряла Украина за 10 лет войны
Как рассказал основатель Save Ukraine Николай Кулеба в интервью Online.UA , за 10 лет войны РФ против Украины речь идет о миллионах людей. По его подсчетам, Крым, Донбасс, новые территории — это около полутора миллионов детей.
Он добавляет, что сколько из них переехали на территорию Украины или другие страны этой статистики нет. Но подсчитав статистику с оккупированных территорий во время полномасштабного вторжения, можно говорить, что более миллиона детей оказались во власти россиян либо в оккупации, либо депортированы в Россию.
Вторая публичная цифра, которую Украина получила от российской стороны, — это 744 тысячи детей, зарегистрированных после полномасштабного вторжения.
Что известно о похищении украинских детей
Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.
В фильме "Истерзанное детство" дети и их родители откровенно делятся собственными историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
Важно понимать, что за полтора года полномасштабной войны Украина смогла вернуть менее 400 детей. В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей.
Поскольку дипломатия со страной-агрессорой не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины. Однако это не эвакуация, как утверждают россияне, а массовое похищение несовершеннолетних граждан Украины.
Проект документирует показания детей о военных преступлениях Российской Федерации против украинского народа.
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