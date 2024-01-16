Сколько детей Украина потеряла из-за России за 10 лет войны — данные Save Ukraine

РФ указывает, что она "эвакуировала" 744 тысяч наших детей. На самом деле, сейчас Украина смогла официально установить лишь 19 546 случаев похищения.

Сколько детей потеряла Украина за 10 лет войны

Как рассказал основатель Save Ukraine Николай Кулеба в интервью Online.UA , за 10 лет войны РФ против Украины речь идет о миллионах людей. По его подсчетам, Крым, Донбасс, новые территории — это около полутора миллионов детей.

От 15 до 20% детского населения Украины оказались за 10 лет во власти России. Только в Крыму жило около полумиллиона детей. На Донбассе был миллион детей, две трети из них оказались в оккупации сразу в 2014 году, — рассказал Кулеба. Поделиться

Он добавляет, что сколько из них переехали на территорию Украины или другие страны этой статистики нет. Но подсчитав статистику с оккупированных территорий во время полномасштабного вторжения, можно говорить, что более миллиона детей оказались во власти россиян либо в оккупации, либо депортированы в Россию.

Вторая публичная цифра, которую Украина получила от российской стороны, — это 744 тысячи детей, зарегистрированных после полномасштабного вторжения.

Мы не знаем сегодня, сколько тысяч детей проживает на оккупированных территориях, потому что этой цифры нет. Но мы можем говорить о приблизительных данных, сколько детского населения было потеряно за 10 лет. Именно потеряно, потому что они растут сегодня как россияне. Они смирились, многие уже выросли… Они стали взрослыми, которые сформировались либо в оккупации, либо на территории России. Эта цифра составляет около 20 тысяч, — уточняет Николай Кулеба. Поделиться

Что известно о похищении украинских детей

Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

В фильме "Истерзанное детство" дети и их родители откровенно делятся собственными историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

Важно понимать, что за полтора года полномасштабной войны Украина смогла вернуть менее 400 детей. В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей.

Поскольку дипломатия со страной-агрессорой не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины. Однако это не эвакуация, как утверждают россияне, а массовое похищение несовершеннолетних граждан Украины.

Проект документирует показания детей о военных преступлениях Российской Федерации против украинского народа.