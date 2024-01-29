Коли може початися "перерозподіл світу" — попередження Зеленського

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, якщо США відмовляться допомагати Україні, то це призведе до ослаблення Європи й НАТО. Саме після цього може початися "перерозподіл світу".

Допомога Європи Україні залежить від політики США

Глава держави вірить в те, що Європа не залишиться одна.

Насамперед тому, що ЄС не зможе наодинці забезпечувати Україну всім необхідним під час війни.

Напевно, якщо б уся Європа об’єдналася, вона змогла би дати достатню підтримку Україні, але Сполучені Штати мають такий вплив: коли сигнали не дуже позитивні, вони мають такий самий вплив на деяких лідерів Європи. Тому я вважаю, що якщо так станеться і в США, не дай Боже, буде затягування процесів щодо підтримки України — це матиме вплив на об’єднану Європу. Поширити

"Перерозподіл світу" може початися після ослаблення ЄС та НАТО

Як вважає Володимир Зеленський, європейські лідери чітко усвідомлюють, що поразка України у війні з Росією означає, що агресія Путіна пошириться на країни ЄС.

Це буде катастрофою, особливо на тлі розриву США своїх звязків з НАТО.

Це буде серйозна загроза. Путін цим скористається, 100%. І це буде сигнал говорити про те, що і НАТО не буде таким міцним. Поширити

Як відомо, колишній глава США Дональд Трамп, який бере участь у президентських перегонах 2024 року, неодноразово натякав, що розглядає сценарій виходу Штатів з Альянсу.

Якщо це станеться, то санкційна політика Заходу щодо Росії також почне слабшати.