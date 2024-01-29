Коли може початися "перерозподіл світу" — попередження Зеленського

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, якщо США відмовляться допомагати Україні, то це призведе до ослаблення Європи й НАТО. Саме після цього може початися "перерозподіл світу".
Допомога Європи Україні залежить від політики США
Глава держави вірить в те, що Європа не залишиться одна.
Насамперед тому, що ЄС не зможе наодинці забезпечувати Україну всім необхідним під час війни.
"Перерозподіл світу" може початися після ослаблення ЄС та НАТО
Як вважає Володимир Зеленський, європейські лідери чітко усвідомлюють, що поразка України у війні з Росією означає, що агресія Путіна пошириться на країни ЄС.
Це буде катастрофою, особливо на тлі розриву США своїх звязків з НАТО.
Як відомо, колишній глава США Дональд Трамп, який бере участь у президентських перегонах 2024 року, неодноразово натякав, що розглядає сценарій виходу Штатів з Альянсу.
Якщо це станеться, то санкційна політика Заходу щодо Росії також почне слабшати.
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