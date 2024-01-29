ЄС розробляє план підриву економіки Угорщини — FT

Євросоюз підготував план економічних санкцій проти Угорщини у разі відмови Будапешта погодити виділення нового пакету допомоги Україні.

Євросоюз готує план економічних санкцій проти Угорщини

Зазначається, що якщо прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не піде на поступки, керівництво ЄС може публічно заявити про повне припинення фінансування Будапешта.

За даними видання, Брюссель збирається обвалити курс угорського форинту та знизити інвестиційну привабливість країни, щоб «нашкодити робочим місцям та зростанню економіки».

Представник Ради ЄС, до якого за коментарем звернулося видання, заявив, що не коментуватиме витік у пресі.

При цьому опитані джерела в дипломатичних колах ЄС наголосили, що багато країн підтримують цей план, — пише видання. Поширити

Один із дипломатів у коментарі для FT назвав такі обговорення «шантажем».

Голова угорського міністерства у справах ЄС Янош Бока заявив, що нічого не чув про ці погрози.

Угорщина не проводить зв'язок між підтримкою України та доступом до коштів ЄС і виступає проти того, щоб інші країни проводили такий зв'язок. Угорщина продовжить конструктивно брати участь у переговорах, — сказав він. Поширити

Чиновник зазначив, що Угорщина 27 січня направила нову пропозицію Брюсселю, давши попередню згоду на використання коштів з бюджету ЄС для надання допомоги Україні та випуск боргових зобов'язань співтовариства для покриття потреб Києва, якщо ЄС піде назустріч Будапешту та додасть пункт про можливість зміни свого рішення у майбутньому.

Угорщина ускладнює переговори про допомогу ЄС для України

За даними видання, переговори Європейського Союзу про надання Україні фінансової допомоги в розмірі 50 мільярдів євро ускладнюються, оскільки Угорщина досі не дала своєї згоди.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував перегляд бюджету ЄС, який включає допомогу Україні, на саміті в грудні.

Проте лідери ЄС спробують знову досягти угоди щодо пакету допомоги на наступному саміті наступного четверга.