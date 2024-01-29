ЕС разрабатывает план подрыва экономики Венгрии — FT

Евросоюз подготовил план экономических санкций против Венгрии в случае отказа Будапешта согласовать выделение нового пакета помощи Украине.
Евросоюз готовит план экономических санкций против Венгрии
Отмечается, что, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не пойдет на уступки, руководство ЕС может публично заявить о полном прекращении финансирования Будапешта.
По данным издания, Брюссель собирается обвалить курс венгерского форинта и снизить инвестиционную привлекательность страны, чтобы "навредить рабочим местам и росту экономики".
Представитель Совета ЕС, к которому за комментарием обратилось издание, заявил, что не будет комментировать утечку в печати.
Один из дипломатов в комментарии для FT назвал такие обсуждения шантажом.
Глава венгерского министерства по делам ЕС Янош Бока заявил, что ничего не слышал об этих угрозах.
Чиновник отметил, что Венгрия 27 января направила новое предложение Брюсселю, дав предварительное согласие на использование средств из бюджета ЕС для предоставления помощи Украине и выпуск долговых обязательств сообщества для покрытия нужд Киева, если ЕС пойдет навстречу Будапешту и добавит пункт о возможности изменения своего решения. в будущем.
Венгрия затрудняет переговоры о помощи ЕС для Украины
По данным издания, переговоры Европейского Союза о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро усложняются, поскольку Венгрия до сих пор не дала согласия.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал пересмотр бюджета ЕС, включающего помощь Украине, на саммите в декабре.
Однако лидеры ЕС попытаются снова достичь соглашения о пакете помощи на следующем саммите в следующий четверг.
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