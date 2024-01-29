ЕС разрабатывает план подрыва экономики Венгрии — FT

Евросоюз готовит план экономических санкций против Венгрии

Отмечается, что, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не пойдет на уступки, руководство ЕС может публично заявить о полном прекращении финансирования Будапешта.

По данным издания, Брюссель собирается обвалить курс венгерского форинта и снизить инвестиционную привлекательность страны, чтобы "навредить рабочим местам и росту экономики".

Представитель Совета ЕС, к которому за комментарием обратилось издание, заявил, что не будет комментировать утечку в печати.

При этом опрошенные источники в дипломатических кругах ЕС подчеркнули, что многие страны поддерживают этот план, — пишет издание. Поделиться

Один из дипломатов в комментарии для FT назвал такие обсуждения шантажом.

Глава венгерского министерства по делам ЕС Янош Бока заявил, что ничего не слышал об этих угрозах.

Венгрия не проводит связи между поддержкой Украины и доступом к средствам ЕС и выступает против того, чтобы другие страны проводили такую связь. Венгрия продолжит конструктивно участвовать в переговорах, — сказал он. Поделиться

Чиновник отметил, что Венгрия 27 января направила новое предложение Брюсселю, дав предварительное согласие на использование средств из бюджета ЕС для предоставления помощи Украине и выпуск долговых обязательств сообщества для покрытия нужд Киева, если ЕС пойдет навстречу Будапешту и добавит пункт о возможности изменения своего решения. в будущем.

Венгрия затрудняет переговоры о помощи ЕС для Украины

По данным издания, переговоры Европейского Союза о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро усложняются, поскольку Венгрия до сих пор не дала согласия.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал пересмотр бюджета ЕС, включающего помощь Украине, на саммите в декабре.

Однако лидеры ЕС попытаются снова достичь соглашения о пакете помощи на следующем саммите в следующий четверг.