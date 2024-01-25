Венгрия не будет блокировать создание военного фонда ЕС для Украины — Bloomberg

Венгрия передумала блокировать создание военного фонда ЕС на 5,4 млрд. евро для Украины. Это открывает путь к соглашению о модернизации механизма для стабильной поставки оружия.

Что означает решение Венгрии о создании фонда ЕС для Украины

Венгрия заявила, что не будет препятствовать достижению консенсуса на встрече послов Европейского Союза в среду.

Bloomberg отмечает, что решение Венгрии означает изменение позиции Будапешта, который на этой неделе заявил, что выступает против реформирования нынешнего механизма ЕС, возмещающего европейским странам оружие, которое они прислали Украине.

К тому же это совпадает с растущим давлением на венгерского премьера Виктора Орбана по поводу одобрения вступления Швеции в НАТО.

Венгрия также блокирует предоставление Украине 50 млрд евро финансовой помощи и блокирует выплату последнего транша в размере 500 миллионов евро от EPF. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна может рассмотреть возможность поддержки выделения средств после встречи с украинским коллегой. Она намечена на понедельник.

Модернизация фонда помощи Украине предполагает создание отдельного механизма, в рамках которого ЕС отойдет от использования имеющихся запасов оружия к закупке нового посредством контрактов на совместную закупку.

Что этому предшествовало

Напомним, на саммите лидеров стран Европейского союза 14-15 декабря Венгрия заблокировала решение выделить Украине 50 млрд. евро на 2024-2027 годы.

Вопрос помощи Украине будет рассмотрен на саммите ЕС 1 февраля. Но венгерский премьер Орбан угрожает заблокировать его. Он требует уступок от ЕС в обмен на одобрение пакета.

На этом фоне в Европарламенте инициировали сбор подписей под петицией, чтобы лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС. Через четыре дня стало известно, что необходимое количество подписей было собрано.

При этом в ЕС намекнули, что получили положительный сигнал от Венгрии о пакете помощи для Украины.