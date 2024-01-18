В Венгрии отрицают прогресс по соглашению с ЕС о помощи Украине

Руководитель администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуяш заявляет, что пока нет условий для приближения соглашения с ЕС по разблокированию 50 млрд евро в рамках помощи Украине.

В Орбана советуют не ждать скорой разблокировки помощи Украине от ЕС

Гуяш отметил, что в настоящее время представители венгерского правительства ведут переговоры с Еврокомиссией по выделению 50 млрд евро в рамках помощи Украине.

Однако глава администрации Орбана сослался на очень разные позиции сторон и выразил сомнение в возможности достижения компромисса.

При этом он добавил, что не следует делать из этого трагедию и решение может быть найдено в период до 2026 года с завершением семилетних финансовых рамок, регулирующих годовой бюджет ЕС.

В то же время он отметил, что "Венгрия не исключает поддержки Украины на двусторонней основе".

Что говорят в Европарламенте

В пресс-службе Европарламента осудили непрерывные и систематические усилия венгерского правительства, направленные на подрыв ключевых ценностей европейского сообщества.

В резолюции, принятой в четверг 345 голосами "за", 104 "против" и 29 "воздержались", депутаты Европарламента выражают глубокую обеспокоенность последующей эрозией демократии, верховенства права и фундаментальных прав в Венгрии, в частности, из-за недавнего национального принятия. суверенитета", который сравнивают с печально известным российским "законом об иностранных агентах".

Евродепутаты осудили политику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который в декабре прошлого года заблокировал решение о пересмотре долгосрочного бюджета ЕС, из которого 50 млрд. евро должны были пойти на помощь Украине.

Парламент призывает Европейский совет определить, совершила ли Венгрия "серьезные и постоянные нарушения ценностей ЕС" в соответствии с более прямой процедурой, предусмотренной статьей 7(2) Договора о ЕС.

В резолюции высказывается сожаление по поводу решения Еврокомиссии разблокировать до 10,2 млрд евро ранее замороженных средств, несмотря на то, что Венгрия не выполнила необходимые реформы для обеспечения независимости судебной системы.

Кроме того, депутаты Европарламента осуждают системную дискриминационную практику венгерского правительства по академическим кругам, журналистам, политическим партиям и гражданскому обществу при распределении средств.

Европарламент также подвергает сомнению, сможет ли венгерское правительство выполнять свои обязанности в рамках голосования в Совете Евросоюза во второй половине 2024 года, предупреждая, что если должность президента Европейского Совета будет вакантной, эти обязанности лягут на премьер-министра Венгрии. .