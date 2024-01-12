В Европарламенте собрали подписи за лишение Венгрии голоса в Совете ЕС

Европарламентарии собрали подписи под петицией за лишение права голоса Венгрии в Совете Европейского Союза.

Петиция о лишении Венгрии права голоса

Депутат Европейского парламента от Финляндии Петри Сарвамаа сообщил, что собрал 120 подписей европарламентариев из разных политических партий и из "нескольких государств-членов".

Мы на шаг ближе к тому, чтобы лишить Орбана права голоса. Обратная связь была мощной, спасибо всем, кто поддержал эту историческую петицию. Поделиться

Теперь, по словам Сарвамаа, "чрезвычайно важно как можно быстрее оценить окончательную всеобщую поддержку идеи петиции на пленарном заседании".

Это возможно уже на следующей неделе, поскольку на следующей неделе парламент будет голосовать за резолюцию по Венгрии, — подчеркнул он. Поделиться

Signatures collected! We are one step closer to withdraw Orban’s voting rights.



The feedback was strong, thanks to everyone who has supported this historical petition. I gathered 120 names across party lines and from several Member States. 1/3 https://t.co/vjFyFk46zf — Petri Sarvamaa (@petrisarvamaa) January 12, 2024

Что предлагает евродепутат Сарвамаа

9 января евродепутат запустил петицию о применении в Венгрию процедуры, предусмотренной частью 2 статьи 7 Договора о ЕС.

Речь идет о возможности приостановления определенных прав, включая голос в Совете ЕС, относительно государства, которое неоднократно нарушало ценности Евросоюза — уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства и верховенства права.

Механизм принятия решений ЕС просто застрял из-за Виктора Орбана. Единственный способ заставить его работать – лишить Орбана права голоса в Раде, – говорит Сарвамаа. Поделиться

В тексте петиции указано, что "после действий Венгрии, направленных на срыв процесса принятия решений государствами-членами ЕС на декабрьском заседании Европейского совета, мы считаем, что пора для Европейского парламента принять меры".

После сбора подписей петицию передадут главе Европарламента Роберте Метсоле.