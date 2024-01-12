В Европарламенте собрали подписи за лишение Венгрии голоса в Совете ЕС

Европарламентарии собрали подписи под петицией за лишение права голоса Венгрии в Совете Европейского Союза.
Петиция о лишении Венгрии права голоса
Депутат Европейского парламента от Финляндии Петри Сарвамаа сообщил, что собрал 120 подписей европарламентариев из разных политических партий и из "нескольких государств-членов".
Теперь, по словам Сарвамаа, "чрезвычайно важно как можно быстрее оценить окончательную всеобщую поддержку идеи петиции на пленарном заседании".
Что предлагает евродепутат Сарвамаа
9 января евродепутат запустил петицию о применении в Венгрию процедуры, предусмотренной частью 2 статьи 7 Договора о ЕС.
Речь идет о возможности приостановления определенных прав, включая голос в Совете ЕС, относительно государства, которое неоднократно нарушало ценности Евросоюза — уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства и верховенства права.
В тексте петиции указано, что "после действий Венгрии, направленных на срыв процесса принятия решений государствами-членами ЕС на декабрьском заседании Европейского совета, мы считаем, что пора для Европейского парламента принять меры".
После сбора подписей петицию передадут главе Европарламента Роберте Метсоле.
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