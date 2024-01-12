У Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Європарламентарі зібрали підписи під петицією за позбавлення права голосу Угорщини в Раді Європейського Союзу

Петиція про позбавлення Угорщини права голосу

Депутат Європейського парламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа повідомив, що зібрав 120 підписів європарламентарів із різних політичних партій та з "кількох держав-членів".

Ми на крок ближче до того, щоб позбавити Орбана права голосу. Зворотний зв'язок був потужним, дякуємо всім, хто підтримав цю історичну петицію. Поширити

Тепер, за словами Сарвамаа, “надзвичайно важливо якнайшвидше оцінити остаточну загальну підтримку ідеї петиції на пленарному засіданні”.

Це можливо вже наступного тижня, оскільки наступного тижня парламент голосуватиме за резолюцію щодо Угорщини, — наголосив він. Поширити

Signatures collected! We are one step closer to withdraw Orban’s voting rights.



The feedback was strong, thanks to everyone who has supported this historical petition. I gathered 120 names across party lines and from several Member States. 1/3 https://t.co/vjFyFk46zf — Petri Sarvamaa (@petrisarvamaa) January 12, 2024

Що пропонує євродепутат Сарвамаа

9 січня євродепутат запустив петицію про застосування до Угорщини процедури, передбаченої частиною 2 статті 7 Договору про ЄС.

Йдеться про можливість призупинення певних прав, включно з голосом у Раді ЄС, щодо держави, яка неодноразово порушувала цінності Євросоюзу — повагу до людської гідності, свободи, демократії, рівності та верховенства права.

Механізм ухвалення рішень ЄС просто застряг через Віктора Орбана. Єдиний спосіб змусити його працювати — позбавити Орбана права голосу в Раді, — каже Сарвамаа. Поширити

У тексті петиції зазначено, що "після дій Угорщини, спрямованих на зрив процесу ухвалення рішень державами-членами ЄС на грудневому засіданні Європейської ради, ми вважаємо, що настав час для Європейського парламенту вжити заходів".

Після зібрання підписів, петицію передадуть голові Європарламенту Роберті Метсолі.