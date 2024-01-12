У Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
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У Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Віктор Орбан
Джерело:  online.ua

Європарламентарі зібрали підписи під петицією за позбавлення права голосу Угорщини в Раді Європейського Союзу

Петиція про позбавлення Угорщини права голосу

Депутат Європейського парламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа повідомив, що зібрав 120 підписів європарламентарів із різних політичних партій та з "кількох держав-членів".

Ми на крок ближче до того, щоб позбавити Орбана права голосу. Зворотний зв'язок був потужним, дякуємо всім, хто підтримав цю історичну петицію.

Тепер, за словами Сарвамаа, “надзвичайно важливо якнайшвидше оцінити остаточну загальну підтримку ідеї петиції на пленарному засіданні”.

Це можливо вже наступного тижня, оскільки наступного тижня парламент голосуватиме за резолюцію щодо Угорщини, — наголосив він.

Що пропонує євродепутат Сарвамаа

9 січня євродепутат запустив петицію про застосування до Угорщини процедури, передбаченої частиною 2 статті 7 Договору про ЄС.

Йдеться про можливість призупинення певних прав, включно з голосом у Раді ЄС, щодо держави, яка неодноразово порушувала цінності Євросоюзу — повагу до людської гідності, свободи, демократії, рівності та верховенства права.

Механізм ухвалення рішень ЄС просто застряг через Віктора Орбана. Єдиний спосіб змусити його працювати — позбавити Орбана права голосу в Раді, — каже Сарвамаа.

У тексті петиції зазначено, що "після дій Угорщини, спрямованих на зрив процесу ухвалення рішень державами-членами ЄС на грудневому засіданні Європейської ради, ми вважаємо, що настав час для Європейського парламенту вжити заходів".

Після зібрання підписів, петицію передадуть голові Європарламенту Роберті Метсолі.

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