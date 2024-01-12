У Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Європарламентарі зібрали підписи під петицією за позбавлення права голосу Угорщини в Раді Європейського Союзу
Петиція про позбавлення Угорщини права голосу
Депутат Європейського парламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа повідомив, що зібрав 120 підписів європарламентарів із різних політичних партій та з "кількох держав-членів".
Тепер, за словами Сарвамаа, “надзвичайно важливо якнайшвидше оцінити остаточну загальну підтримку ідеї петиції на пленарному засіданні”.
Що пропонує євродепутат Сарвамаа
9 січня євродепутат запустив петицію про застосування до Угорщини процедури, передбаченої частиною 2 статті 7 Договору про ЄС.
Йдеться про можливість призупинення певних прав, включно з голосом у Раді ЄС, щодо держави, яка неодноразово порушувала цінності Євросоюзу — повагу до людської гідності, свободи, демократії, рівності та верховенства права.
У тексті петиції зазначено, що "після дій Угорщини, спрямованих на зрив процесу ухвалення рішень державами-членами ЄС на грудневому засіданні Європейської ради, ми вважаємо, що настав час для Європейського парламенту вжити заходів".
Після зібрання підписів, петицію передадуть голові Європарламенту Роберті Метсолі.
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