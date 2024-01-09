Що відомо про ймовірність позбавлення Орбана права голоса у Єврораді

Це рішуче відрізняється від усього, що ми робили досі щодо Угорщини - процедура, передбачена частиною 2 статті 7 Договору про ЄС, ніколи не була ініційована, - йдеться у заяві авторів петиції. Поширити

За словами євродепутата Петрі Сарвамаа, механізм ухвалення рішень у ЄС застряг через Віктора Орбана.

Зараз або ніколи. Єдиний спосіб змусити його працювати - позбавити Орбана права голосу в Раді, - підкреслив Сарвамаа. Поширити

Також євродепутат вважає, що таким чином можна буде продемонструвати неприпустимість шантажу в ЄС.

У членів Євросоюзу є час до п'ятниці, щоб підписати петицію, яку Сарвамаа назвав історичною, після чого її буде надіслано голові Європарламенту Роберті Мецолі.

Launched a historic petition, which, if successful, will allow Mr Orban to be deprived of the right to vote in the Council.



This is decisively different from anything we have done so far regarding HU – the procedure foreseen in Article 7(2) TEU has never been initiated. 1/3 pic.twitter.com/7Q1coiUbJT — Petri Sarvamaa (@petrisarvamaa) January 9, 2024

Чи може Орбан тимчасово очолити Єврораду після Шарля Мішеля

На думку переважної більшості європейських політиків та експертів, в прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана не має шансів навіть тимчасово очолити Раду ЄС після відставки чинного глави Шарля Мішеля.

Втім, навіть якщо Віктор Орбан тимчасово посяде місце головуючого в Єврораді, експерти не очікують серйозних наслідків для України.

Голова комітету Верховної Ради у закордонних справах Олександр Мережко вважає, що Орбан, навіть в разі тимчасового керівництва Європейською Радою, буде змушений залишатися в руслі загальної європейської політики.

Не роблять трагедії з можливого тимчасового президентства у Єврораді не друга України Віктора Орбана й у міністерстві закордонних справ України.