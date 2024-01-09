У Європарламенті пропонують позбавити Орбана права голосу в Єврораді
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У Європарламенті пропонують позбавити Орбана права голосу в Єврораді

Віктор Орбан
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Джерело:  online.ua

Депутати Європарламенту створили петицію щодо позбавлення права голоса у Єврораді прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. 

Що відомо про ймовірність позбавлення Орбана права голоса у Єврораді

Це рішуче відрізняється від усього, що ми робили досі щодо Угорщини - процедура, передбачена частиною 2 статті 7 Договору про ЄС, ніколи не була ініційована, - йдеться у заяві авторів петиції.

За словами євродепутата Петрі Сарвамаа, механізм ухвалення рішень у ЄС застряг через Віктора Орбана.

Зараз або ніколи. Єдиний спосіб змусити його працювати - позбавити Орбана права голосу в Раді, - підкреслив Сарвамаа.

Також євродепутат вважає, що таким чином можна буде продемонструвати неприпустимість шантажу в ЄС.

У членів Євросоюзу є час до п'ятниці, щоб підписати петицію, яку Сарвамаа назвав історичною, після чого її буде надіслано голові Європарламенту Роберті Мецолі.

Чи може Орбан тимчасово очолити Єврораду після Шарля Мішеля

На думку переважної більшості європейських політиків та експертів, в прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана не має шансів навіть тимчасово очолити Раду ЄС після відставки чинного глави Шарля Мішеля.

Втім, навіть якщо Віктор Орбан тимчасово посяде місце головуючого в Єврораді, експерти не очікують серйозних наслідків для України.

Голова комітету Верховної Ради  у закордонних справах Олександр Мережко вважає, що Орбан, навіть в разі тимчасового керівництва Європейською Радою, буде змушений залишатися в руслі загальної європейської політики.

Не роблять трагедії з можливого тимчасового президентства у Єврораді не друга України Віктора Орбана й у міністерстві закордонних справ України.

Навіть якщо шість місяців Орбан виконуватиме там ці функції, він вже все одно в цей час буде головуючим у ЄС, оскільки головування Угорщини. Переживемо ці шість місяців, - підкреслив керівник МЗС.

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