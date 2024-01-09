Депутати Європарламенту створили петицію щодо позбавлення права голоса у Єврораді прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
Що відомо про ймовірність позбавлення Орбана права голоса у Єврораді
За словами євродепутата Петрі Сарвамаа, механізм ухвалення рішень у ЄС застряг через Віктора Орбана.
Також євродепутат вважає, що таким чином можна буде продемонструвати неприпустимість шантажу в ЄС.
У членів Євросоюзу є час до п'ятниці, щоб підписати петицію, яку Сарвамаа назвав історичною, після чого її буде надіслано голові Європарламенту Роберті Мецолі.
Чи може Орбан тимчасово очолити Єврораду після Шарля Мішеля
На думку переважної більшості європейських політиків та експертів, в прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана не має шансів навіть тимчасово очолити Раду ЄС після відставки чинного глави Шарля Мішеля.
Втім, навіть якщо Віктор Орбан тимчасово посяде місце головуючого в Єврораді, експерти не очікують серйозних наслідків для України.
Голова комітету Верховної Ради у закордонних справах Олександр Мережко вважає, що Орбан, навіть в разі тимчасового керівництва Європейською Радою, буде змушений залишатися в руслі загальної європейської політики.
Не роблять трагедії з можливого тимчасового президентства у Єврораді не друга України Віктора Орбана й у міністерстві закордонних справ України.
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