Як може вплинути на Україну головування Орбана в Єврораді — пояснення Кулеби

На переконання шефа української дипломатії Дмитра Кулеби, ймовірне призначення Віктора Орбана тимчасовим президентом Європейської ради, як і угорське головування в Раді ЄС не матимуть негативного впливу на Україну.

Кулеба закликає українців не панікувати, якщо Орбан очолить Єврораду

Що важливо розуміти, в офіційного Брюсселя, як стверджує чинний керівник ЄР, є ще пів року для обрання його наступника після того, як Мішель візьме участь у виборах до Європарламенту.

Знаєте, як казала моя бабуся, "пережили голод, переживем і ізобіліє". Навіть якщо шість місяців Орбан буде виконувати ці обов'язки, він же все одно в цей час буде головуючим у Європейському Союзі, оскільки головування в Угорщини. Ну, переживемо ці шість місяців, – заспокоїв українців глава МЗС. Поширити

Шеф української дипломатії звернув увагу на те, що наша влада має "дуже інтенсивну роботу" на європейському треку та має чіткий план і чітке розуміння, "куди ми рухаємось, хто з ким працює, який графік ухвалення рішень, адвокації цих рішень".

Ми ж, на відміну від Росії, всі є демократіями, і тому нам треба бути готовим до того, що в будь-якій країні в будь-який момент може відбутися будь-яка зміна, – наголосив Дмитро Кулеба. Поширити

За словами міністра, попри всі складнощі та загрози Україна повинна рухатися вперед і не здаватися.

Чому саме Орбан може стати головою Євроради

Як уже згадувалося раніше, нещодавно президент Євроради Шарль Мішель офіційно оголосив, що буде висувати свою кандидатуру на виборах до Європейського парламенту в червні і тому достроково залишить посаду.