Як може вплинути на Україну головування Орбана в Єврораді — пояснення Кулеби
Категорія
Політика
Дата публікації

Як може вплинути на Україну головування Орбана в Єврораді — пояснення Кулеби

Дмитро Кулеба
Read in English
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

На переконання шефа української дипломатії Дмитра Кулеби, ймовірне призначення Віктора Орбана тимчасовим президентом Європейської ради, як і угорське головування в Раді ЄС не матимуть негативного впливу на Україну.

Кулеба закликає українців не панікувати, якщо Орбан очолить Єврораду

Що важливо розуміти, в офіційного Брюсселя, як стверджує чинний керівник ЄР, є ще пів року для обрання його наступника після того, як Мішель візьме участь у виборах до Європарламенту.

Знаєте, як казала моя бабуся, "пережили голод, переживем і ізобіліє". Навіть якщо шість місяців Орбан буде виконувати ці обов'язки, він же все одно в цей час буде головуючим у Європейському Союзі, оскільки головування в Угорщини. Ну, переживемо ці шість місяців, – заспокоїв українців глава МЗС.

Шеф української дипломатії звернув увагу на те, що наша влада має "дуже інтенсивну роботу" на європейському треку та має чіткий план і чітке розуміння, "куди ми рухаємось, хто з ким працює, який графік ухвалення рішень, адвокації цих рішень".

Ми ж, на відміну від Росії, всі є демократіями, і тому нам треба бути готовим до того, що в будь-якій країні в будь-який момент може відбутися будь-яка зміна, – наголосив Дмитро Кулеба.

За словами міністра, попри всі складнощі та загрози Україна повинна рухатися вперед і не здаватися.

Чому саме Орбан може стати головою Євроради

Як уже згадувалося раніше, нещодавно президент Євроради Шарль Мішель офіційно оголосив, що буде висувати свою кандидатуру на виборах до Європейського парламенту в червні і тому достроково залишить посаду.

Якщо це станеться, і лідерам ЄС не вдасться швидко дійти згоди щодо наступника Мішеля, головування у Європейській раді тимчасово перейде до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана – лідера країни, яка головуватиме у Раді ЄС з липня 2024 року до грудня.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Україна та Угорщина обговорили організацію зустрічі Зеленського та Орбана
Угорщина
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Орбан може тимчасово очолити Єврораду у разі відставки Мішеля
орбан
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Шарль Мішель обіцяє недопущення Орбана до керівництва Єврорадою
Шарль Мішель

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм