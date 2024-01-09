Як може вплинути на Україну головування Орбана в Єврораді — пояснення Кулеби

На переконання шефа української дипломатії Дмитра Кулеби, ймовірне призначення Віктора Орбана тимчасовим президентом Європейської ради, як і угорське головування в Раді ЄС не матимуть негативного впливу на Україну.
Кулеба закликає українців не панікувати, якщо Орбан очолить Єврораду
Що важливо розуміти, в офіційного Брюсселя, як стверджує чинний керівник ЄР, є ще пів року для обрання його наступника після того, як Мішель візьме участь у виборах до Європарламенту.
Шеф української дипломатії звернув увагу на те, що наша влада має "дуже інтенсивну роботу" на європейському треку та має чіткий план і чітке розуміння, "куди ми рухаємось, хто з ким працює, який графік ухвалення рішень, адвокації цих рішень".
За словами міністра, попри всі складнощі та загрози Україна повинна рухатися вперед і не здаватися.
Чому саме Орбан може стати головою Євроради
Як уже згадувалося раніше, нещодавно президент Євроради Шарль Мішель офіційно оголосив, що буде висувати свою кандидатуру на виборах до Європейського парламенту в червні і тому достроково залишить посаду.
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