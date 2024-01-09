Как может повлиять на Украину председательство Орбана в Евросовете — объяснение Кулебы

По убеждению шефа украинской дипломатии Дмитрия Кулебы, вероятное назначение Виктора Орбана временным президентом Европейского совета, как и венгерское председательство в Совете ЕС, не будут иметь негативного влияния на Украину.

Кулеба призывает украинцев не паниковать, если Орбан возглавит Евросовет

Что важно понимать, у официального Брюсселя, как утверждает действующий руководитель ЕР, есть еще полгода для избрания его преемника после того, как Мишель примет участие в выборах в Европарламент.

Знаете, как говорила моя бабушка, "пережили голод, переживем и изобилие". Даже если шесть месяцев Орбан будет выполнять эти обязанности, он все равно в это время будет председательствующим в Европейском Союзе, поскольку председательство в Венгрии. Ну, переживем эти шесть месяцев, – успокоил украинцев глава МИД. Поделиться

Шеф украинской дипломатии обратил внимание на то, что у нашей власти "очень интенсивная работа" на европейском треке и есть четкий план и четкое понимания того, "куда мы двигаемся, кто с кем работает, какой график принятия решений, адвокации этих решений".

Мы же, в отличие от России, все демократии, и поэтому нам нужно быть готовым к тому, что в любой стране в любой момент может произойти любая перемена, – подчеркнул Дмитрий Кулеба. Поделиться

По словам министра, при всех сложностях и угрозах Украина должна двигаться вперед и не сдаваться.

Почему именно Орбан может стать главой Евросовета

Как уже упоминалось ранее, недавно президент Евросовета Шарль Мишель официально объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в Европейский парламент в июне и потому досрочно покинет пост.