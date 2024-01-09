Как может повлиять на Украину председательство Орбана в Евросовете — объяснение Кулебы
Категория
Политика
Дата публикации

Как может повлиять на Украину председательство Орбана в Евросовете — объяснение Кулебы

Дмитрий Кулеба
Read in English
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По убеждению шефа украинской дипломатии Дмитрия Кулебы, вероятное назначение Виктора Орбана временным президентом Европейского совета, как и венгерское председательство в Совете ЕС, не будут иметь негативного влияния на Украину.

Кулеба призывает украинцев не паниковать, если Орбан возглавит Евросовет

Что важно понимать, у официального Брюсселя, как утверждает действующий руководитель ЕР, есть еще полгода для избрания его преемника после того, как Мишель примет участие в выборах в Европарламент.

Знаете, как говорила моя бабушка, "пережили голод, переживем и изобилие". Даже если шесть месяцев Орбан будет выполнять эти обязанности, он все равно в это время будет председательствующим в Европейском Союзе, поскольку председательство в Венгрии. Ну, переживем эти шесть месяцев, – успокоил украинцев глава МИД.

Шеф украинской дипломатии обратил внимание на то, что у нашей власти "очень интенсивная работа" на европейском треке и есть четкий план и четкое понимания того, "куда мы двигаемся, кто с кем работает, какой график принятия решений, адвокации этих решений".

Мы же, в отличие от России, все демократии, и поэтому нам нужно быть готовым к тому, что в любой стране в любой момент может произойти любая перемена, – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

По словам министра, при всех сложностях и угрозах Украина должна двигаться вперед и не сдаваться.

Почему именно Орбан может стать главой Евросовета

Как уже упоминалось ранее, недавно президент Евросовета Шарль Мишель официально объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в Европейский парламент в июне и потому досрочно покинет пост.

Если это произойдет, и лидерам ЕС не удастся быстро прийти к согласию относительно преемника Мишеля, председательство в Европейском совете временно перейдет к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану – лидеру страны, которая будет председательствовать в Совете ЕС с июля 2024 года по декабрь.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Украина и Венгрия обсудили организацию встречи Зеленского и Орбана
Венгрия
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Орбан может временно возглавить Евросовет в случае отставки Мишеля
орбан
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Шарль Мишель обещает не допустить Орбана к руководству Евросоветом
Шарль Мишель

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.