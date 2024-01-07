Собирающийся в отставку в этом году президент Евросовета Шарль Мишель обещает недопустить премьер-министра Виктора Орбана до председательства в руководящем органе ЕС.
Что известно об отставке Мишеля и угрозе предполагаемого руководства Орбана в Евросовете
По его словам, у Евросовета достаточно средств, чтобы не допустить занятия этой должности Виктором Орбаном.
Как Орбан может возглавить Евросовет
6 января действующий президент Евросовета Шарль Мишель заявил о намерении баллотироваться в Европарламент.
В случае, если Мишелю удастся получить депутатский мандат, ему придется досрочно покинуть пост президента Евросовета.
В настоящее время Венгрия будет председательствовать в ЕС по принципу ротации.
Согласно правилам, руководитель председательствующего в ЕС государства исполняет также обязанности президента Евросовета, если тот не может это делать.
То есть, в данном случае эту структуру может возглавить Виктор Орбан.
Европейский Совет – это высший политический орган управления Европейским союзом, в состав которого входят руководители (президенты или премьер-министры) всех стран-членов ЕС. Именно Евросовет принимает стратегические решения о том, какой будет политика Евросоюза в целом и в каком направлении будет двигаться блок.
Кроме лидеров стран-членов ЕС в состав Евросовета также входит "нейтральный" человек – президент Евросовета, не представляющий ни одну из стран напрямую.
Он выступает модератором на заседаниях Евросовета, а также отвечает за все организационные вопросы, связанные с работой Евросовета.
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