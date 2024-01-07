Собирающийся в отставку в этом году президент Евросовета Шарль Мишель обещает недопустить премьер-министра Виктора Орбана до председательства в руководящем органе ЕС.

Что известно об отставке Мишеля и угрозе предполагаемого руководства Орбана в Евросовете

Я хочу четко объяснить, что в любом случае в июне должно быть принято решение по моему преемнику, а решение по парламенту будет в июле, поэтому Раде легко принять решение, назначить моего преемника в должности, - объясняет Мишель. Поделиться

По его словам, у Евросовета достаточно средств, чтобы не допустить занятия этой должности Виктором Орбаном.

Как Орбан может возглавить Евросовет

6 января действующий президент Евросовета Шарль Мишель заявил о намерении баллотироваться в Европарламент.

В случае, если Мишелю удастся получить депутатский мандат, ему придется досрочно покинуть пост президента Евросовета.

В настоящее время Венгрия будет председательствовать в ЕС по принципу ротации.

Согласно правилам, руководитель председательствующего в ЕС государства исполняет также обязанности президента Евросовета, если тот не может это делать.

То есть, в данном случае эту структуру может возглавить Виктор Орбан.

Европейский Совет – это высший политический орган управления Европейским союзом, в состав которого входят руководители (президенты или премьер-министры) всех стран-членов ЕС. Именно Евросовет принимает стратегические решения о том, какой будет политика Евросоюза в целом и в каком направлении будет двигаться блок.

Кроме лидеров стран-членов ЕС в состав Евросовета также входит "нейтральный" человек – президент Евросовета, не представляющий ни одну из стран напрямую.

Он выступает модератором на заседаниях Евросовета, а также отвечает за все организационные вопросы, связанные с работой Евросовета.