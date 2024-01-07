Шарль Мішель обіцяє недопущення Орбана до керівництва Єврорадою
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Політика
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Шарль Мішель обіцяє недопущення Орбана до керівництва Єврорадою

Шарль Мішель
Джерело:  Reuters

Президент Євроради Шарль Мішель, який збирається у відставку у цьому році, обіцяє недопустити прем'єр-міністра Віктора Орбана до головування у керівному органі ЄС.

Що відомо про відставку Мішеля і загрозу ймовірного керівництва Орбана у Єврораді

Я хочу чітко пояснити, що в будь-якому випадку в червні має бути ухвалено рішення щодо мого наступника, а рішення щодо парламенту буде в липні, тому Раді легко ухвалити рішення, призначити мого наступника на посаді, - пояснює Мішель.

За його словами, Єврорада має достатньо засобів, щоб не допустити зайняття цієї посади Віктором Орбаном.

Як Орбан може очолити Єврораду

6 січня чинний президент Євроради Шарль Мішель заявив про намір балотуватись до Європарламенту.

У разі, якщо Мішелю вдасться отримати депутатський мандат, йому доведеться достроково залишити посаду президента Євроради.

У цей час Угорщина головуватиме в ЄС за принципом ротації.

Відповідно до правил, керівник держави, що головує в ЄС, виконує також обов’язки президента Євроради, якщо той не може це робити.

Тобто у даному випадку цю структуру може очолити Віктор Орбан.

Європейська Рада – це найвищий політичний орган управління Європейським союзом, до складу якого входять керівники (президенти або прем’єр-міністри) усіх країн-членів ЄС. Саме Єврорада ухвалює стратегічні рішення про те, якою буде політика Євросоюзу загалом, та в якому напрямку рухатиметься блок.

Окрім лідерів країн-членів ЄС до складу Євроради також входить "нейтральна" людина – президент Євроради, який не представляє жодну з країн безпосередньо.

Він виступає модератором на засіданнях Євроради, а також відповідає за всі організаційні питання, пов’язані з роботою Євроради.

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