У ЄС придумали спосіб надати Україні 20 млрд євро в обхід вето Орбана — FT

Євросоюз готує нову схему передачі Україні 20 млрд євро, щоб обійти вето премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо фінансування країни. Цей план використають, якщо не вдасться подолати вето Орбана на саміті 1 лютого.

Як ЄС може надати Україні 20 млрд євро

Financial Times пише, що нова схема передбачає надання країнами блоку гарантій бюджету ЄС, щоб Єврокомісія могла запозичити до 20 мільярдів євро на ринках капіталу для України у 2024 році.

Конкретні терміни ще обговорюють, а остаточна сума буде визначена відповідно до потреб України.

Офіційні особи, які брали участь у переговорах, заявили, що ця модель набула популярності як найбільш практичний спосіб надання підтримки.

Вона схожа на структуру, яка використовувалася в 2020 році, коли Комісія надала до 100 мільярдів євро дешевого фінансування країнам ЄС для короткострокових схем підтримки роботи під час пандемії COVID-19.

Важливим моментом є те, що це не вимагає згоди від усіх 27 країн-членів ЄС, якщо серед основних учасників будуть країни з найвищими кредитними рейтингами.

Певні уряди повинні будуть отримати на надання гарантій схвалення парламенту, зокрема Німеччина та Нідерланди.

Недоліком цієї схеми є те, що вона обмежуватиметься позиками і не включатиме гранти. Проте країни-члени все ще можуть вирішити надавати гранти на двосторонній основі.

Вето Угорщини на фінансову допомогу Україні

Угорщина блокує чотирирічну економічну допомогу Україні на 50 мільярдів євро у відповідь на обмеження допомоги Будапешту від ЄС через ознаки корупції та відхід уряду Орбана від принципів верховенства права.

Посадовці ЄС вважають, що кращий варіант допомоги Україні – це схвалити незмінний пакет допомоги, вперше запропонований у червні, але заблокований Угорщиною.

Незалежно від обраної моделі, ЄС пообіцяв Україні надати фінансування не пізніше березня.