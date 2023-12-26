Чому ЄС досі не ухвалив рішення щодо 50 млрд для України — відповідь Кулеби

Як вважає шеф української дипломатії Дмитро Кулеба, офіційний Брюссель у будь-якому випадку ухвалить рішення про виділення 50 мільярдів євро Україні, однак поки цього не сталося.

50 млрд євро для України. Кулеба пояснив, що відбувається в ЄС

Очільник МЗС України звертає увагу не те, що рішення щодо проведення позачергового саміту стосовно цього питання було ухвалене не через вето угорського прем’єра Віктора Орбана, "а через те, що решта 26 європейських країн дають час Угорщині, щоб все-таки домовитись про приєднання".

Вони (ЄС. – ред.) не хочуть мати ситуацію, коли постійно ухвалюються рішення "мінус один", – пояснив український дипломат. Поширити

За словами Дмитра Кулеби, Брюссель дав Будапешту місяць на переговори, однак якщо команда Віктора Орбана не захоче піти на поступки, — гроші все одно виділять.

Шеф української дипломатії наголошує, що станом на сьогодні головне питання полягає в тому, чи підтримують рішення про виділення коштів усі члени Євросоюзу включно з Угорщиною, чи 26 країн, відповідно, без неї.

Угорщина заблокувала виділення 50 млрд євро для України

Як стало офіційно відомо 15 грудня, угорський прем’єр Віктор Орбан не дозволив ухвалити бюджетне рішення ЄС, яке включало б середньострокову програму допомоги Україні.

Лише одна держава не змогла погодитися на це рішення... Решта 26 лідерів погодилися на цей пакет, включаючи Швецію, прем’єр якої за внутрішніми процедурами має обговорити це рішення з парламентом, але, як я розраховую, після цього приєднається до інших, – заявив президент Європейської ради Шарль Мішель. Поширити

Попри це, за його словами, пакет не відхилений, а відкладений.

Новий саміт з метою обговорення цього питання відбудеться уже в січні 2024 року.