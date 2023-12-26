Почему ЕС до сих пор не принял решение о 50 млрд для Украины — ответ Кулебы

Как считает шеф украинской дипломатии Дмитрий Кулеба, официальный Брюссель в любом случае примет решение о выделении 50 миллиардов евро Украине, однако пока этого не произошло.

50 млрд евро для Украины. Кулеба объяснил, что происходит в ЕС

Глава МИД Украины обращает внимание не то, что решение о проведении внеочередного саммита по этому вопросу было принято не из-за вето венгерского премьера Виктора Орбана, "а потому, что остальные 26 европейских стран дают время Венгрии, чтобы все-таки договориться о присоединении".

Они (ЕС. – ред.) не хотят иметь ситуацию, когда постоянно принимаются решения "минус один", – объяснил украинский дипломат. Поделиться

По словам Дмитрия Кулебы, Брюссель дал Будапешту месяц на переговоры, однако если команда Виктора Орбана не захочет пойти на уступки, деньги все равно выделят.

Шеф украинской дипломатии отмечает, что по состоянию на сегодняшний день главный вопрос заключается в том, поддерживают ли решение о выделении средств все члены Евросоюза, включая Венгрию, или 26 стран, соответственно, без нее.

Венгрия заблокировала выделение 50 млрд евро для Украины

Как стало официально известно 15 декабря, венгерский премьер Виктор Орбан не разрешил принять бюджетное решение ЕС, включающее среднесрочную программу помощи Украине.

Только одно государство не смогло согласиться на это решение... Остальные 26 лидеров согласились на этот пакет, включая Швецию, премьер которой по внутренним процедурам должен обсудить это решение с парламентом, но, как я рассчитываю, после этого присоединится к другим, – заявил президент Европейского совета Шарль Мишель. Поделиться

Несмотря на это, по его словам, пакет не отклонен, а отложен.

Новый саммит для обсуждения этого вопроса состоится уже в январе 2024 года.