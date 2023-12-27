В ЕС придумали способ предоставить Украине 20 млрд евро в обход вето Орбана — FT

Евросоюз готовит новую схему передачи Украине 20 млрд евро, чтобы обойти вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по поводу финансирования страны. Этот план будет использован, если не удастся преодолеть вето Орбана на саммите 1 февраля.

Как ЕС может предоставить Украине 20 млрд евро

Financial Times пишет, что новая схема предусматривает предоставление странами блока гарантий бюджета ЕС, чтобы Еврокомиссия могла заимствовать до 20 миллиардов евро на рынках капитала для Украины в 2024 году.

Конкретные сроки еще обсуждают, а окончательная сумма будет определена в соответствии с потребностями Украины.

Официальные лица, участвовавшие в переговорах, заявили, что эта модель приобрела популярность как наиболее практичный способ оказания поддержки.

Она сродни структуре, которая использовалась в 2020 году, когда Комиссия предоставила до 100 миллиардов евро дешевого финансирования странам ЕС для краткосрочных схем поддержки работы во время пандемии COVID-19.

Важным моментом является то, что это не требует согласия всех 27 стран-членов ЕС, если среди основных участников будут страны с самыми высокими кредитными рейтингами.

Некоторые правительства должны будут получить на предоставление гарантий одобрения парламента, в частности Германия и Нидерланды.

Недостатком этой схемы является то, что она будет ограничиваться ссудами и не будет включать гранты. Однако страны-члены все еще могут продоставлять гранты на двусторонней основе.

Вето Венгрии на финансовую помощь Украине

Венгрия блокирует четырехлетнюю экономическую помощь Украине на 50 миллиардов евро в ответ на ограничение помощи Будапешта от ЕС из-за признаков коррупции и ухода правительства Орбана от принципов верховенства права.

Чиновники ЕС считают, что лучший вариант помощи Украине – это одобрить неизменный пакет помощи, впервые предложенный в июне, но заблокированный Венгрией.

Независимо от выбранной модели, ЕС пообещал Украине предоставить финансирование не позже марта.