Страны Евросоюза одобрят решение о выделении 50 млрд евро для Украины. Это произойдет даже невзирая на возможное вето Венгрии.

ЕС одобрит 50 млрд евро для Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что оформление решения о 50 млрд евро для Украины было перенесено на начало 2024 года не из-за вето Венгрии. Таким образом, 26 государств ЕС хотели дать время Будапешту договориться о присоединении к выделению средств, поскольку "в ЕС не хотят ситуации, когда постоянно принимается решение без одной страны".

Решение о том, что Украина получит эти деньги, будет . Вопрос остался один: сделают ли это 27 стран вместе - все члены ЕС включая Венгрию, и Венгрии дали месяц на проведение дополнительных переговоров, - выделят ли эти деньги 26 стран Европейского союза без Венгрии, - уточнил министр. Поделиться

Он добавил, что вопрос о внутреннем единстве блока. И сейчас 26 стран прилагают все усилия, чтобы его сохранить. Но если этого не удастся, то "деньги все равно будут выделены".

50 млрд евро для Украины

Напомним, еще в прошлом году в Евросоюзе было предложено выделить для Украины 50 млрд евро к 2027 году.

Чтобы реализовать эту инициативу, ее должны одобрить все лидеры стран-членов ЕС. Вопрос рассматривался на саммите Евросовета. Выделение средств все же не поддержало, поскольку Венгрия наложила вето.

Впоследствии глава Евросовета Шарль Мишель пообещал снова вынести этот вопрос на рассмотрение лидеров в начале 2024 года. Это произойдет на спецсаммите, который состоится 1 февраля.

Даже сам премьер Венгрии Виктор Орбан уже признал, что ЕС может выделить 50 млрд евро для Украины без его страны.

Великобритания может увеличить помощь Украине

Кэмерон в интервью The Telegraph назвал агрессию России одной из главных угроз мировой безопасности.

В течение 2022023 лет Британия предоставила Украине военную помощь более чем на 2 миллиарда фунтов стерлингов.

Кэмерон считает, что в следующем году такой уровень поддержки продолжится.

Я думаю, что потенциально мы могли бы добиться большего, чем сейчас. Мы рассматриваем, какие элементы расходов мы могли бы заложить на многолетнюю основу. Поделиться

Министр предположил, что можно сделать больше, чтобы значительно увеличить количество производимого британскими оборонными фирмами оружия и техники, чтобы пополнить запасы, истощенные войной в Украине.