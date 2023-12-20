ЕС скорректировал санкции против РФ из-за Пригожина

Как удалось узнать журналистам, официальный Брюссель уже принял решение, позволяющее сохранять санкции против граждан РФ в соответствующих списках даже после их смерти.
Санкции Евросоюза против россиян могут действовать даже после их смерти
Журналисты обращают внимание на то, что по состоянию на сегодня очень много попавших под санкции российских олигархов пытаются обжаловать это в судах, а открытый лоббизм по этому вопросу сейчас незаконный.
Более того, как выяснилось, 18 декабря в ЕС приняли решение, согласно которому даже смерть подсанкционного лица не обязательно означает автоматическое вычеркивание его из санкционного списка и размораживание активов.
К такому решению ЕС подтолкнула "смерть" экс-главаря ЧВК Вагнер Пригожина
По словам одного из инсайдеров издания, этот шаг официального Брюсселя действительно был крайне важен, поскольку действовавшая до сих пор автоматическая система удаления умерших из списков была предметом беспокойства.
Что важно понимать, Главное управление разведки Украины до сих пор не подтвердило информацию о смерти Евгения Пригожина.
Как уже упоминалось ранее, в списки последнего принятого в ЄС 12 пакета санкций под ограничения попали сын бывшего российского президента Дмитрия Медведева, кремлевские пропагандисты, предприятия ОПК и военные.
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