ЕС скорректировал санкции против РФ из-за Пригожина
Категория
Экономика
Дата публикации

ЕС скорректировал санкции против РФ из-за Пригожина

Пригожин
Читати українською
Источник:  Euobserver

Как удалось узнать журналистам, официальный Брюссель уже принял решение, позволяющее сохранять санкции против граждан РФ в соответствующих списках даже после их смерти.

Санкции Евросоюза против россиян могут действовать даже после их смерти

Журналисты обращают внимание на то, что по состоянию на сегодня очень много попавших под санкции российских олигархов пытаются обжаловать это в судах, а открытый лоббизм по этому вопросу сейчас незаконный.

Более того, как выяснилось, 18 декабря в ЕС приняли решение, согласно которому даже смерть подсанкционного лица не обязательно означает автоматическое вычеркивание его из санкционного списка и размораживание активов.

Совет ЕС сможет сохранить санкции в отношении умершего лица, если сочтет, что эти активы в случае размораживания могут быть использованы для финансирования войны России против Украины – существует мнение, что в российских реалиях они окажутся почти в тех же руках.

К такому решению ЕС подтолкнула "смерть" экс-главаря ЧВК Вагнер Пригожина

По словам одного из инсайдеров издания, этот шаг официального Брюсселя действительно был крайне важен, поскольку действовавшая до сих пор автоматическая система удаления умерших из списков была предметом беспокойства.

Мы никогда не можем быть уверены, такие люди как (владелец группы Вагнера Евгений – ред.) Пригожин, например, действительно умерли, или они все же живы, – поделился анонимный источник.

Что важно понимать, Главное управление разведки Украины до сих пор не подтвердило информацию о смерти Евгения Пригожина.

Как уже упоминалось ранее, в списки последнего принятого в ЄС 12 пакета санкций под ограничения попали сын бывшего российского президента Дмитрия Медведева, кремлевские пропагандисты, предприятия ОПК и военные.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
США и Канада объявили новые мощные санкции против РФ
Флаг США
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп готов снять санкции с КНДР в случае прихода к власти
Трамп
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Британия ввела санкции против российского "Новикомбанка"
Британия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.