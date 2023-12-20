ЕС скорректировал санкции против РФ из-за Пригожина

Как удалось узнать журналистам, официальный Брюссель уже принял решение, позволяющее сохранять санкции против граждан РФ в соответствующих списках даже после их смерти.

Санкции Евросоюза против россиян могут действовать даже после их смерти

Журналисты обращают внимание на то, что по состоянию на сегодня очень много попавших под санкции российских олигархов пытаются обжаловать это в судах, а открытый лоббизм по этому вопросу сейчас незаконный.

Более того, как выяснилось, 18 декабря в ЕС приняли решение, согласно которому даже смерть подсанкционного лица не обязательно означает автоматическое вычеркивание его из санкционного списка и размораживание активов.

Совет ЕС сможет сохранить санкции в отношении умершего лица, если сочтет, что эти активы в случае размораживания могут быть использованы для финансирования войны России против Украины – существует мнение, что в российских реалиях они окажутся почти в тех же руках. Поделиться

К такому решению ЕС подтолкнула "смерть" экс-главаря ЧВК Вагнер Пригожина

По словам одного из инсайдеров издания, этот шаг официального Брюсселя действительно был крайне важен, поскольку действовавшая до сих пор автоматическая система удаления умерших из списков была предметом беспокойства.

Мы никогда не можем быть уверены, такие люди как (владелец группы Вагнера Евгений – ред.) Пригожин, например, действительно умерли, или они все же живы, – поделился анонимный источник. Поделиться

Что важно понимать, Главное управление разведки Украины до сих пор не подтвердило информацию о смерти Евгения Пригожина.

Как уже упоминалось ранее, в списки последнего принятого в ЄС 12 пакета санкций под ограничения попали сын бывшего российского президента Дмитрия Медведева, кремлевские пропагандисты, предприятия ОПК и военные.