ЄС скоригував санкції проти РФ через Пригожина

Як вдалося дізнатися журналістам, офіційний Брюссель уже ухвалив рішення, яке дає можливість зберігати санкції проти громадян РФ у відповідних списках навіть після їхньої смерті.

Санкції Євросоюзу щодо росіян можуть діяти навіть після їхньої смерті

Журналісти звертають увагу на те, що станом на сьогодні дуже багато російських олігархів, які потрапили під санкції, намагаються оскаржити це у судах, а відкритий лобізм з цього питання зараз незаконний.

Ба більше, як з’ясувалося, 18 грудня у ЄС ухвалили рішення, згідно з яким навіть смерть підсанкційної особи не обов’язково означає автоматичне викреслення із санкційного списку та розмороження активів.

Рада ЄС зможе зберегти санкції щодо померлої особи, якщо вважатиме, що ці активи у разі розмороження можуть бути використані для фінансування війни Росії проти України – з міркувань, що у російських реаліях вони опиняться майже у тих самих руках. Поширити

До такого рішення ЄС підштовхнула “смерть” ексватажка ПВК Вагнер Пригожина

За словами одного з інсайдерів видання, цей крок офіційного Брюсселя справді був вкрай важливий, оскільки автоматична система вилучення померлих зі списків, яка діяла досі, була предметом занепокоєння.

Ми ніколи не можемо бути впевнені, чи такі люди як (власник групи Вагнера Євгеній – ред.) Пригожин, наприклад, справді померли, чи вони все ж таки живі, – поділилося анонімне джерело. Поширити

Що важливо розуміти, Головне управління розвідки України досі не підтвердило інформацію про смерть Євгена Пригожина.

Як уже згадувалося раніше, у списки останнього ухваленого 12-го пакета санкцій під обмеження потрапили син колишнього російського президента Дмитра Медведєва, кремлівські пропагандисти, підприємства ОПК і військові.