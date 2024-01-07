Орбан може тимчасово очолити Єврораду у разі відставки Мішеля

Орбан може тимчасово очолити Єврораду

Видання зазначає, що якщо Мішель піде у відставку у липні, лідерам ЄС доведеться швидко домовлятися про кандидатуру його наступника. Якщо вони не зможуть дійти згоди, то головування перейде до Орбана, оскільки Угорщина головуватиме у Раді ЄС з липня 2024 року до грудня.

Politico наголошує, що це перший випадок, коли чинний президент Євроради візьме участь у виборах до Європарламенту і вперше, коли він йде з посади достроково.

Шарль Мішель повинен був залишитися на посаді до листопада 2024 року. Його рішення піти раніше створює додатковий тиск на європейських лідерів, бо тепер їм доведеться за менший час вирішувати, хто очолить головні європейські інституції.

Після виборів до Європейського парламенту, що відбудуться 6-9 червня у всіх 27 країнах ЄС, лідери Євросоюзу зустрінуться 17 червня, а потім 27-28 червня. Ймовірно, саме тоді вони обговорять кандидатуру наступника Мішеля.

Що цьому передувало

Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель в інтерв'ю бельгійським ЗМІ заявив, що має намір взяти участь у виборах до Європейського парламенту. Це передбачає, що Мішель покине посаду президента Ради ЄС достроково.

Додамо, що 48-річний Мішель є колишнім прем’єр-міністром Бельгії та з кінця 2019 року обіймає посаду голови Ради ЄС.