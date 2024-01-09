Не Орбан. FT назвало головного кандидата на посаду глави Євроради

Колишній прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі має найбільше шансів стати новим президентом Європейської ради.
Хто може очолити Єврораду — дані Financial Times
Редакція Financial Times поспілкувалася з європейськими політиками, які стверджують, що саме Маріо Драгі може стати наступником чинного очільника Євроради Шарля Мішеля.
В офіційному Брюсселі зазначають, що найближчим часом на цю посаду з’являться й інші кандидати.
Однак поки інсайдери видання не можуть спрогнозувати, як будуть розвиватися події з угодами щодо заміщення вищих посад в ЄС, адже це також залежить від результатів загальноєвропейських виборів.
Що цікава, одне з анонімних джерел заявило, що станом на сьогодні Маріо Драгі не претендує на жодну з керівних посад у Євросоюзі.
У ЄС зроблять все можливе, щоб Орбан не став тимчасовим главою Євроради
За словами журналістів, така активність у пошуку наступника Мішеля можна пояснити небажанням Брюсселя допустити угорського прем’єра Віктора Орбана до керівництва Європейською Радою.
Станом на сьогодні навіть обговорюється варіант призначення тимчасового кандидата.
Попри це, у ЄС не вірять в те, що Маріо Драгі може згодитися на тимчасову роль.
За словами інсайдерів видання, відсутність партійної приналежності у Драгі може стати серйозною проблемою для нього на європейській політичній арені.
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