Не Орбан. FT назвало головного кандидата на посаду глави Євроради

Хто може очолити Єврораду — дані Financial Times

Редакція Financial Times поспілкувалася з європейськими політиками, які стверджують, що саме Маріо Драгі може стати наступником чинного очільника Євроради Шарля Мішеля.

В офіційному Брюсселі зазначають, що найближчим часом на цю посаду з’являться й інші кандидати.

Однак поки інсайдери видання не можуть спрогнозувати, як будуть розвиватися події з угодами щодо заміщення вищих посад в ЄС, адже це також залежить від результатів загальноєвропейських виборів.

Що цікава, одне з анонімних джерел заявило, що станом на сьогодні Маріо Драгі не претендує на жодну з керівних посад у Євросоюзі.

У ЄС зроблять все можливе, щоб Орбан не став тимчасовим главою Євроради

За словами журналістів, така активність у пошуку наступника Мішеля можна пояснити небажанням Брюсселя допустити угорського прем’єра Віктора Орбана до керівництва Європейською Радою.

Станом на сьогодні навіть обговорюється варіант призначення тимчасового кандидата.

Попри це, у ЄС не вірять в те, що Маріо Драгі може згодитися на тимчасову роль.

Серед інших кандидатів на посаду голови Європейської ради – нинішні прем'єр-міністри Іспанії Педро Санчес та Данії Метте Фредеріксен. На відміну від Драгі, обидва лідери пов'язані з великими європейськими політичними партіями, що є важливим фактором при призначеннях в ЄС. Поширити

За словами інсайдерів видання, відсутність партійної приналежності у Драгі може стати серйозною проблемою для нього на європейській політичній арені.