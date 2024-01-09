Не Орбан. FT назвало головного кандидата на посаду глави Євроради
Категорія
Політика
Дата публікації

Не Орбан. FT назвало головного кандидата на посаду глави Євроради

Маріо Драгі
Read in English
Джерело:  Financial Times

Колишній прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі має найбільше шансів стати новим президентом Європейської ради. 

Хто може очолити Єврораду — дані Financial Times

Редакція Financial Times поспілкувалася з європейськими політиками, які стверджують, що саме Маріо Драгі може стати наступником чинного очільника Євроради Шарля Мішеля.

В офіційному Брюсселі зазначають, що найближчим часом на цю посаду з’являться й інші кандидати.

Однак поки інсайдери видання не можуть спрогнозувати, як будуть розвиватися події з угодами щодо заміщення вищих посад в ЄС, адже це також залежить від результатів загальноєвропейських виборів.

Що цікава, одне з анонімних джерел заявило, що станом на сьогодні Маріо Драгі не претендує на жодну з керівних посад у Євросоюзі.

У ЄС зроблять все можливе, щоб Орбан не став тимчасовим главою Євроради

За словами журналістів, така активність у пошуку наступника Мішеля можна пояснити небажанням Брюсселя допустити угорського прем’єра Віктора Орбана до керівництва Європейською Радою.

Станом на сьогодні навіть обговорюється варіант призначення тимчасового кандидата.

Попри це, у ЄС не вірять в те, що Маріо Драгі може згодитися на тимчасову роль.

Серед інших кандидатів на посаду голови Європейської ради – нинішні прем'єр-міністри Іспанії Педро Санчес та Данії Метте Фредеріксен. На відміну від Драгі, обидва лідери пов'язані з великими європейськими політичними партіями, що є важливим фактором при призначеннях в ЄС.

За словами інсайдерів видання, відсутність партійної приналежності у Драгі може стати серйозною проблемою для нього на європейській політичній арені.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Шарль Мішель обіцяє недопущення Орбана до керівництва Єврорадою
Шарль Мішель
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Як може вплинути на Україну головування Орбана в Єврораді — пояснення Кулеби
Дмитро Кулеба
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Орбан вигадав вимогу для зняття вето на 50 млрд євро для України
Віктор Орбан

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм