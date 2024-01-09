Орбан вигадав вимогу для зняття вето на 50 млрд євро для України
Категорія
Економіка
Дата публікації

Орбан вигадав вимогу для зняття вето на 50 млрд євро для України

Віктор Орбан
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Джерело:  Politico

Згідно з даними видання Politico, Угорщина обіцяє зняти своє вето на пакет допомоги від ЄС Україні в розмірі 50 млрд євро у разі, якщо фінансування будуть переглядати щороку.

50 млрд євро для України. Угорщина озвучила вимогу для розблокування рішення ЄС

Як стверджують інсайдери видання у Брюсселі, команда Орбана стверджує, що зніме своє вето за умови, що Європейська рада затвердить голосування за виділення коштів на щорічній основі.

Журналісти звертають увагу на те, що дасть поплічнику Путіна можливість блокувати фінансування України щороку, щоб отримати поступки від Євросоюзу за відмову від вето.

Угорщина сформулювала цю пропозицію під час зустрічі 27 бюджетних експертів ЄС у п'ятницю і направила відповідний документ до Ради ЄС, де наразі головує Бельгія.

Що отримає Україна, якщо Євросоюз погодиться на вимогу Угорщини

Один з інсайдерів Politico пояснив, що пропозиція Будапешта виглядає наступним чином: офіційний Брюссель щороку надаватиме Україні 12,5 мільярдів євро у вигляді грантів і кредитів, що за чотири роки складе запропоновані Єврокомісією 50 мільярдів євро.

Однак кожного року Орбан матиме можливість знову заблокувати цю допомогу для Києва.

Чимало європейських політиків не підтримують пропозицію Угорщини, адже вона не забезпечить передбачуваності для України.

Семирічний бюджет ЄС – це багаторічна структура, ми не можемо робити це (погоджувати – ред.) з року в рік, – наголосив один з дипломатів.

Що важливо розуміти, розв’язання питання фінансування України з боку ЄС стоїть на порядку денному зустрічі послів країн-членів ЄС, що відбудеться 10 січня.

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