Орбан выдвинул требование для снятия вето на 50 млрд евро для Украины

Согласно данным издания Politico, Венгрия обещает снять свое вето на пакет помощи от ЕС Украине в размере 50 млрд евро в случае, если финансирование будет пересматриваться ежегодно.

50 млрд евро для Украины. Венгрия озвучила требование для разблокирования решения ЕС

Как утверждают инсайдеры в Брюсселе, команда Орбана утверждает, что снимет свое вето при условии, что Европейский совет утвердит голосование за выделение средств на ежегодной основе.

Журналисты обращают внимание на то, что это даст приспешнику Путина возможность блокировать финансирование Украины каждый год, чтобы получить уступки от Евросоюза за отказ от вето.

Венгрия сформулировала это предложение во время встречи 27 бюджетных экспертов ЕС в пятницу и направила соответствующий документ в Совет ЕС, где председательствует Бельгия. Поделиться

Что получит Украина, если Евросоюз согласится на требование Венгрии

Один из инсайдеров Politico объяснил, что предложение Будапешта заключается в следующем: официальный Брюссель ежегодно будет предоставлять Украине 12,5 миллиарда евро в виде грантов и кредитов, что за четыре года составит предложенные Еврокомиссией 50 миллиардов евро.

Однако каждый год у Орбана будет возможность вновь заблокировать эту помощь для Киева.

Многие европейские политики не поддерживают предложение Венгрии, ведь оно не обеспечит предсказуемость для Украины.

Семилетний бюджет ЕС – это многолетняя структура, мы не можем делать это (согласовать – ред.) из года в год, – подчеркнул один из дипломатов. Поделиться

Что важно понимать, решение вопроса финансирования Украины со стороны ЕС стоит на повестке дня встречи послов стран-членов ЕС, которая состоится 10 января.