Не Орбан. FT назвало главного кандидата на должность главы Евросовета

У бывшего премьер-министра Италии Марио Драги больше всего шансов стать новым президентом Европейского совета.

Кто может возглавить Евросовет — данные Financial Times

Редакция Financial Times пообщалась с европейскими политиками, утверждающими, что именно Марио Драги может стать преемником действующего главы Евросовета Шарля Мишеля.

В официальном Брюсселе отмечают, что в скором времени на эту должность появятся другие кандидаты.

Однако пока инсайдеры издания не могут спрогнозировать, как будут развиваться события с соглашениями по замещению высших должностей в ЕС, ведь это также зависит от результатов общеевропейских выборов.

Что интересно, один из анонимных источников заявил, что по состоянию на сегодняшний день Марио Драги не претендует ни на одну из руководящих должностей в Евросоюзе.

В ЕС сделают все возможное, чтобы Орбан не стал временным главой Евросовета

По словам журналистов, подобную активность в поиске преемника Мишеля можно объяснить нежеланием Брюсселя допустить венгерского премьера Виктора Орбана к руководству Европейским Советом.

В ЕС даже обсуждается вариант назначения временного кандидата.

Несмотря на это, в блоке не верят, что Марио Драги может согласиться на временную роль.

Среди других кандидатов на должность главы Европейского совета – нынешние премьер-министры Испании Педро Санчес и Дании Мэтте Фредериксен. В отличие от Драги оба лидера связаны с крупными европейскими политическими партиями, что является важным фактором при назначениях в ЕС. Поделиться

По словам инсайдеров, отсутствие партийной принадлежности у Драги может стать серьезной проблемой для него на европейской политической арене.