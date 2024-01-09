В Европарламенте предлагают лишить Орбана права голоса в Евросовете

Депутаты Европарламента создали петицию по поводу лишения права голоса в Евросовете премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Что известно о вероятности лишения Орбана права голоса в Евросовете
По словам евродепутата Петри Сарвамаа, механизм принятия решений в ЕС застрял из-за Виктора Орбана.
Также евродепутат считает, что таким образом можно будет продемонстрировать недопустимость шантажа в ЕС.
У членов Евросоюза есть время до пятницы, чтобы подписать петицию, которую Сарвамаа назвал исторической, после чего она будет направлена главе Европарламента Роберти Мецоли.
Может ли Орбан временно возглавить Евросовет после Шарля Мишеля
По мнению подавляющего большинства европейских политиков и экспертов, у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нет шансов даже временно возглавить Совет ЕС после отставки действующего главы Шарля Мишеля.
Впрочем, даже если Виктор Орбан временно займет место председательствующего в Евросовете, эксперты не ожидают серьезных последствий для Украины.
Глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Александр Мережко считает, что Орбан, даже в случае временного руководства Европейским Советом, будет вынужден оставаться в русле общей европейской политики.
Не совершают трагедии из возможного временного президентства в Евросовете не друга Украины Виктора Орбана и в министерстве иностранных дел Украины.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-