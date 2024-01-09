В Европарламенте предлагают лишить Орбана права голоса в Евросовете

Что известно о вероятности лишения Орбана права голоса в Евросовете

Это решительно отличается от всего, что мы делали по Венгрии - процедура, предусмотренная частью 2 статьи 7 Договора о ЕС, никогда не была инициирована, - говорится в заявлении авторов петиции. Поделиться

По словам евродепутата Петри Сарвамаа, механизм принятия решений в ЕС застрял из-за Виктора Орбана.

Сейчас или некогда. Единственный способ заставить его работать – лишить Орбана права голоса в Раде, – подчеркнул Сарвамаа. Поделиться

Также евродепутат считает, что таким образом можно будет продемонстрировать недопустимость шантажа в ЕС.

У членов Евросоюза есть время до пятницы, чтобы подписать петицию, которую Сарвамаа назвал исторической, после чего она будет направлена главе Европарламента Роберти Мецоли.

Launched a historic petition, which, if successful, will allow Mr Orban to be deprived of the right to vote in the Council.



This is decisively different from anything we have done so far regarding HU – the procedure foreseen in Article 7(2) TEU has never been initiated. 1/3 pic.twitter.com/7Q1coiUbJT — Petri Sarvamaa (@petrisarvamaa) January 9, 2024

Может ли Орбан временно возглавить Евросовет после Шарля Мишеля

По мнению подавляющего большинства европейских политиков и экспертов, у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нет шансов даже временно возглавить Совет ЕС после отставки действующего главы Шарля Мишеля.

Впрочем, даже если Виктор Орбан временно займет место председательствующего в Евросовете, эксперты не ожидают серьезных последствий для Украины.

Глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Александр Мережко считает, что Орбан, даже в случае временного руководства Европейским Советом, будет вынужден оставаться в русле общей европейской политики.

Не совершают трагедии из возможного временного президентства в Евросовете не друга Украины Виктора Орбана и в министерстве иностранных дел Украины.