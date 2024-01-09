В Европарламенте предлагают лишить Орбана права голоса в Евросовете
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В Европарламенте предлагают лишить Орбана права голоса в Евросовете

Виктор Орбан
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Источник:  online.ua

Депутаты Европарламента создали петицию по поводу лишения права голоса в Евросовете премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Что известно о вероятности лишения Орбана права голоса в Евросовете

Это решительно отличается от всего, что мы делали по Венгрии - процедура, предусмотренная частью 2 статьи 7 Договора о ЕС, никогда не была инициирована, - говорится в заявлении авторов петиции.

По словам евродепутата Петри Сарвамаа, механизм принятия решений в ЕС застрял из-за Виктора Орбана.

Сейчас или некогда. Единственный способ заставить его работать – лишить Орбана права голоса в Раде, – подчеркнул Сарвамаа.

Также евродепутат считает, что таким образом можно будет продемонстрировать недопустимость шантажа в ЕС.

У членов Евросоюза есть время до пятницы, чтобы подписать петицию, которую Сарвамаа назвал исторической, после чего она будет направлена главе Европарламента Роберти Мецоли.

Может ли Орбан временно возглавить Евросовет после Шарля Мишеля

По мнению подавляющего большинства европейских политиков и экспертов, у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нет шансов даже временно возглавить Совет ЕС после отставки действующего главы Шарля Мишеля.

Впрочем, даже если Виктор Орбан временно займет место председательствующего в Евросовете, эксперты не ожидают серьезных последствий для Украины.

Глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Александр Мережко считает, что Орбан, даже в случае временного руководства Европейским Советом, будет вынужден оставаться в русле общей европейской политики.

Не совершают трагедии из возможного временного президентства в Евросовете не друга Украины Виктора Орбана и в министерстве иностранных дел Украины.

Даже если шесть месяцев Орбан будет выполнять эти функции, он уже все равно в это время будет председательствующим в ЕС, поскольку председательство Венгрии. Переживем эти шесть месяцев, – подчеркнул глава МИД.

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