В Угорщині заперечують прогрес щодо угоди з ЄС про допомогу Україні

Керівник адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Гергей Гуяш заявляє, що наразі не має умов для наближення угоди із ЄС щодо розблокування 50 млрд євро у рамках допомоги Україні.

В Орбана радять не чекати на швидке розблокування допомоги Україні від ЄС

Гуяш зазначив, що наразі представники угорського уряду ведуть переговори з Єврокомісією щодо виділення 50 млрд євро у рамках допомоги Україні.

Однак глава адміністрації Орбана послався на дуже різні позиції сторін і висловив сумнів у можливості досягнення компромісу.

При цьому він додав, що не треба робити з цього трагедію і рішення може бути знайдене у період до 2026 року із завершенням семирічних фінансових рамок, що регулюють річний бюджет ЄС.

Водночас він зазначив, що "Угорщина не виключає підтримки України на двосторонній основі".

Що кажуть у Європарламенті

У пресслужбі Європарламенту засудили безперервні та систематичні зусилля угорського уряду, спрямовані на підрив ключових цінностей європейської спільноти.

У резолюції, ухваленій у четвер 345 голосами "за", 104 "проти" і 29 "утрималися", депутати Європарламенту висловлюють глибоке занепокоєння подальшою ерозією демократії, верховенства права та фундаментальних прав в Угорщині, зокрема, через нещодавно ухвалений так званий пакет "захисту національного суверенітету", який порівнюють з сумнозвісним російським "законом про іноземних агентів".

Євродепутати засудили політику прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який у грудні минулого року заблокував рішення щодо перегляду довгострокового бюджету ЄС, з якого 50 млрд євро мали піти на допомогу Україні.

Парламент закликає Європейську раду визначити, чи вчинила Угорщина "серйозні та постійні порушення цінностей ЄС" відповідно до більш прямої процедури, передбаченої статтею 7(2) Договору про ЄС.

У резолюції висловлюється жаль з приводу рішення Єврокомісії розблокувати до 10,2 млрд євро раніше заморожених коштів, незважаючи на те, що Угорщина не виконала необхідних реформ для забезпечення незалежності судової системи.

Крім того, депутати Європарламенту засуджують системну дискримінаційну практику угорського уряду щодо академічних кіл, журналістів, політичних партій та громадянського суспільства при розподілі коштів.

Європарламент також ставить під сумнів, чи зможе угорський уряд виконувати свої обов'язки в рамках голосування в Раді Євросоюзу у другій половині 2024 року, попереджаючи, що якщо посада президента Європейської Ради буде вакантною, ці обов'язки ляжуть на прем'єр-міністра Угорщини.