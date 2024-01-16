Європарламент голосуватиме за позбавлення Угорщини права голосу в ЄС

У Європейському парламенті більшість політичних груп узгодили текст резолюції, який пропонує закликати до позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС.

Угорщину можуть позбавити права голосу в ЄС

Більшість депутатів Європарламенту погодилася розглянути проєкт резолюції щодо Угорщини вже 18 січня. У документі депутати закликають Раду ЄС розпочати процес позбавлення Угорщини права голосу, а також провести розслідування законності рішення Єврокомісії розморозити 10 млрд євро для Угорщини.

Більшість депутатів Європарламенту вважають, що розморожування коштів відбулося не на підставі обʼєктивних покращень судової системи Угорщини та верховенства права, а для того, щоб піти на поступки перед Угорщиною. Напередодні розмороження коштів розглядалось питання початку переговорів про вступ України до блоку.

За даними видання, до фінального проєкту резолюції можуть ще додати положення про оголошення вотуму недовіри президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, якщо виконавчий орган ЄС розморозить подальші кошти для Угорщини.

Ми посилаємо Єврокомісії сильний меседж: якщо вони просто розподілять мільярди євро, щоб уникнути вето Угорщини, їм це не зійде з рук, — сказав журналістам один із провідних учасників переговорів щодо резолюції, євродепутат Даніель Фройнд. Поширити

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вже заявив, що Словаччина «не дозволить обмежити права Угорщини у Європейському Союзі», і додав, що у країн «майже повністю» збігаються інтереси.

Що цьому передувало

3 жовтня 2023 року Європейський парламент ухвалив резолюцію з підтримкою пропозицій Єврокомісії про перегляд багаторічного бюджету ЄС, який передбачає створення спеціального Українського фонду в обсязі 50 млрд євро. Однак Угорщина була єдиною країною, яка виступила проти цієї ініціативи.

Щоб переконати Орбана ухвалити надання Україні допомоги в 50 млрд євро, ЄС проведе спецсаміт. Президент Євроради зазначив, що дату спеціального саміту ЄС поки не підтвердили, але відомо, що він відбудеться наприкінці січня — на початку лютого.