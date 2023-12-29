В ЄС розгорівся конфлікт через рішення щодо Угорщини та України

В Європарламенті уже почали збирати підписи стосовно оголошення недовіри Єврокомісії через розмороження 10 мільярдів євро Угорщині напередодні "українського" саміту ЄС у січні 2024 року.

Що відомо про конфлікт всередині Євросоюзу

Інформацію про збір підписів офіційно підтвердив журналістам євродепутат від Литви Пятрас Ауштрявічюс.

За його словами, розмороження коштів стало "платою" Євросоюзу за рішення проросійського політика Віктора Орбана не блокувати схвалення старту перемовин про вступ України до блоку.

Комісія, за моєю оцінкою, зробила помилку. Якщо треба було робити це розморожування, треба було робити раніше. Я не бачив жодного аналітичного паперу з боку Єврокомісії, на ґрунті чого було розморожено (кошти. – ред.), – поскаржився євродепутат. Поширити

Політик також звернув увагу на те, що про це рішення Єврокомісії жоден член блоку нібито не був попереджений.

Саме тому Пятрас Ауштрявічюс дійшов висновку, що воно “політичне”

Отже, рішення політичне, а отже, ризик приймає хто? (Президентка Єврокомісії. – Ред.) Фон дер Ляєн. Тому деякі мої колеги в Європарламенті вже почали ініціативний процес – збирають підписи щодо недовіри ЄК, – додав євродепутат. Поширити

За його словами, в цій ситуації угорський лідер "здається у виграші"

Він диктує умови, він є тим, хто починає і закінчує процес. Але за це Угорщина заплатить велику ціну, тому що недовіра до Орбана ще більше зросла, - попередив політик. Поширити

Що відомо про виділення Угорщині 10 млрд євро

13 грудня офіційно стало відомо, що Європейська комісія вирішила неочікувано для всіх розблокувати 10 мільярдів євро коштів ЄС для Угорщини.

Що важливо розуміти, вони були заморожені через проблеми офіційного Будапешта з верховенством права, напередодні саміту ЄС, на якому Орбан обіцяв заблокувати фінансову та політичну підтримку України.

Однак, як відомо, поплічник Путіна поступився під час голосування за відкриття переговорів про вступ України до Євросоюзу.