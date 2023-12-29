В ЄС розгорівся конфлікт через рішення щодо Угорщини та України

В Європарламенті уже почали збирати підписи стосовно оголошення недовіри Єврокомісії через розмороження 10 мільярдів євро Угорщині напередодні "українського" саміту ЄС у січні 2024 року.
Що відомо про конфлікт всередині Євросоюзу
Інформацію про збір підписів офіційно підтвердив журналістам євродепутат від Литви Пятрас Ауштрявічюс.
За його словами, розмороження коштів стало "платою" Євросоюзу за рішення проросійського політика Віктора Орбана не блокувати схвалення старту перемовин про вступ України до блоку.
Політик також звернув увагу на те, що про це рішення Єврокомісії жоден член блоку нібито не був попереджений.
Саме тому Пятрас Ауштрявічюс дійшов висновку, що воно “політичне”
За його словами, в цій ситуації угорський лідер "здається у виграші"
Що відомо про виділення Угорщині 10 млрд євро
13 грудня офіційно стало відомо, що Європейська комісія вирішила неочікувано для всіх розблокувати 10 мільярдів євро коштів ЄС для Угорщини.
Що важливо розуміти, вони були заморожені через проблеми офіційного Будапешта з верховенством права, напередодні саміту ЄС, на якому Орбан обіцяв заблокувати фінансову та політичну підтримку України.
Однак, як відомо, поплічник Путіна поступився під час голосування за відкриття переговорів про вступ України до Євросоюзу.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-