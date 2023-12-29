В ЕС разгорелся конфликт из-за решений касательно Венгрии и Украины

В Европарламенте уже начали собирать подписи с целью объявления недоверия Еврокомиссии из-за размораживания 10 миллиардов евро Венгрии накануне "украинского" саммита ЕС в январе 2024 года.

Что известно о конфликте внутри Евросоюза

Информацию о сборе подписей официально подтвердил журналистам евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

По его словам, размораживание средств стало "платой" Евросоюза за решение пророссийского политика Виктора Орбана не блокировать одобрение старта переговоров о вступлении Украины в блок.

Комиссия, по моей оценке, совершила ошибку. Если нужно было делать это размораживание, нужно было делать раньше. Я не видел ни одной аналитической бумаги со стороны Еврокомиссии, на почве чего были разморожены (средства. – ред.), – посетовал евродепутат. Поделиться

Политик также обратил внимание на то, что об этом решении Еврокомиссии ни один член блока якобы не был предупрежден.

Именно поэтому Пятрас Ауштрявичюс пришел к выводу, что оно "политическое"

Итак, решение политическое, а значит риск принимает кто? (Президент Еврокомиссии. – Ред.) Фон дер Ляен. Поэтому некоторые мои коллеги в Европарламенте уже начали инициативный процесс – собирают подписи о недоверии ЕК, – добавил евродепутат. Поделиться

По его словам, в этой ситуации венгерский лидер "кажется в выигрыше"

Он диктует условия, он является тем, кто начинает и заканчивает процесс. Но за это Венгрия заплатит большую цену, потому что недоверие к Орбану еще больше выросло, – предупредил политик. Поделиться

Что известно о выделении Венгрии 10 млрд евро

13 декабря официально стало известно, что Европейская комиссия решила неожиданно для всех разблокировать 10 млрд евро средств ЕС для Венгрии.

Что важно понимать, они были заморожены из-за проблем официального Будапешта с верховенством права, в преддверии саммита ЕС, на котором Орбан обещал заблокировать финансовую и политическую поддержку Украины.

Однако, как известно, приспешник Путина уступил во время голосования за открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.