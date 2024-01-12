ЄС готовий виконати вимогу Орбана заради України — FT

Європейська комісія вирішила, що піде на поступки Угорщині в окремих питаннях, щоб розблокувати 50 млрд євро допомоги для України.

ЄС зробить все можливе, щоб зняти вето Угорщини з рішення щодо України

Про це вдалося дізнатися виданню Financial Times від своїх інсайдерів у блоці.

Як з’ясувалося, аби переконати угорського прем’єра Віктора Орбана розблокувати масштабну допомогу для України, Єврокомісія готова надати Будапешту право у 2025 році оцінити, чи Україна все ще потребує грошей і чи виконала вона вимоги для отримання допомоги ЄС.

За словами журналістів, де-факто це означає, що поплічник Путіна матиме можливість ветувати кошти Україні й у 2025 році.

Єврокомісія також не проти щорічних перевірок допомоги й додавання пункту про "екстрене гальмування", згідно з яким будь-яка країна може винести серйозні занепокоєння щодо виплат Україні на обговорення на саміті лідерів країн-членів ЄС. Однак це не дасть Угорщині додаткової можливості накласти вето. Поширити

Поступки ЄС Угорщині можуть не мати потрібного ефекту

Журналісти поцікавилися у своїх інсайдерів, чи буде кроків Брюсселю достатньо для того, щоб Орбан зняв своє вето.

Ще не знаю. Я ще не впевнений, але, швидше за все, так, — заявив угорський чиновник, який говорив на умовах анонімності. Поширити

Окрім того, наголошується, що станом на сьогодні офіційний Будапешт налаштований на перемовини.

На переконання влади ЄС, виконання вимоги Орбана є ліпшим варіантом, ніж альтернативні домовленості, які вимагають більш складних механізмів в обхід Будапешта.

Серед них, зокрема, продовження існуючої кредитування на один рік, залучення спільного боргу, забезпеченого національними гарантіями, або створення спеціального фінансового механізму для виплати грантів. Поширити

Що також важливо розуміти, Україна розраховує отримати допомогу щонайпізніше в березні, враховуючи ситуацію на фронті.