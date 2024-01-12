ЕС готов выполнить требование Орбана ради Украины — FT

Европейская комиссия решила, что пойдет на уступки Венгрии по отдельным вопросам, чтобы разблокировать 50 млрд евро помощи для Украины.

ЕС сделает все возможное, чтобы снять вето Венгрии с решения касательно Украины

Об этом удалось узнать изданию Financial Times от своих инсайдеров в блоке.

Как выяснилось, чтобы убедить венгерского премьера Виктора Орбана разблокировать масштабную помощь для Украины, Еврокомиссия готова предоставить Будапешту право в 2025 году оценить, нужны ли Украине все еще денег и выполнила ли она требования для получения помощи ЕС.

По словам журналистов, де-факто это означает, что у приспешника Путина будет возможность ветировать средства Украине и в 2025 году.

Еврокомиссия также не против ежегодных проверок помощи и добавления пункта об "экстренном торможении", согласно которому любая страна может вынести серьезную обеспокоенность выплатами Украины на обсуждение на саммите лидеров стран-членов ЕС. Однако это не дает Венгрии дополнительной возможности наложить вето. Поделиться

Уступки ЕС Венгрии могут не иметь нужного эффекта

Журналисты поинтересовались у своих инсайдеров, будет ли шагов Брюсселя достаточно, чтобы Орбан снял свое вето.

Пока не знаю. Я еще не уверен, но, скорее всего, да, — заявил венгерский чиновник, говоривший на условиях анонимности. Поделиться

Кроме того, указано, что сейчас официальный Будапешт настроен на переговоры.

По убеждению властей ЕС, выполнение требования Орбана является более предпочтительным, чем альтернативные договоренности, требующие более сложных механизмов в обход Будапешта.

Среди них, в частности, продление существующего кредитования на один год, привлечение совместного долга, обеспеченного национальными гарантиями, или создание специального финансового механизма по выплате грантов. Поделиться

Что также важно понимать, Украина рассчитывает получить помощь не позже марта, учитывая ситуацию на фронте.