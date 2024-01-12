ЕС готов выполнить требование Орбана ради Украины — FT

Европейская комиссия решила, что пойдет на уступки Венгрии по отдельным вопросам, чтобы разблокировать 50 млрд евро помощи для Украины.
ЕС сделает все возможное, чтобы снять вето Венгрии с решения касательно Украины
Об этом удалось узнать изданию Financial Times от своих инсайдеров в блоке.
Как выяснилось, чтобы убедить венгерского премьера Виктора Орбана разблокировать масштабную помощь для Украины, Еврокомиссия готова предоставить Будапешту право в 2025 году оценить, нужны ли Украине все еще денег и выполнила ли она требования для получения помощи ЕС.
По словам журналистов, де-факто это означает, что у приспешника Путина будет возможность ветировать средства Украине и в 2025 году.
Уступки ЕС Венгрии могут не иметь нужного эффекта
Журналисты поинтересовались у своих инсайдеров, будет ли шагов Брюсселя достаточно, чтобы Орбан снял свое вето.
Кроме того, указано, что сейчас официальный Будапешт настроен на переговоры.
По убеждению властей ЕС, выполнение требования Орбана является более предпочтительным, чем альтернативные договоренности, требующие более сложных механизмов в обход Будапешта.
Что также важно понимать, Украина рассчитывает получить помощь не позже марта, учитывая ситуацию на фронте.
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