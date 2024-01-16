Европарламент будет голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

В Европейском парламенте большинство политических групп согласовали текст резолюции, предлагающий призвать к лишению Венгрии права голоса в Совете ЕС.
Венгрию могут лишить права голоса в ЕС
Большинство депутатов Европарламента согласились рассмотреть проект резолюции по Венгрии уже 18 января. В документе депутаты призывают Совет ЕС начать процесс лишения Венгрии права голоса, а также расследовать законность решения Еврокомиссии разморозить 10 млрд евро для Венгрии.
Большинство депутатов Европарламента считают, что размораживание средств произошло не на основании объективных улучшений судебной системы Венгрии и верховенства права, а для того, чтобы пойти на уступки перед Венгрией. В преддверии размораживания средств рассматривался вопрос начала переговоров о вступлении Украины в блок.
По данным издания, в финальный проект резолюции могут еще добавить положения об объявлении вотума недоверия президенту Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен, если исполнительный орган ЕС разморозит дальнейшие средства для Венгрии.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже заявил, что Словакия "не позволит ограничить права Венгрии в Европейском Союзе", и добавил, что у стран "почти полностью" совпадают интересы.
Что этому предшествовало
3 октября 2023 г. Европейский парламент принял резолюцию с поддержкой предложений Еврокомиссии о пересмотре многолетнего бюджета ЕС, который предусматривает создание специального Украинского фонда в объеме 50 млрд евро. Однако Венгрия была единственной страной, выступившей против этой инициативы.
Чтобы убедить Орбана принять предоставление Украине помощи в 50 млрд евро, ЕС проведет спецсаммит. Президент Евросовета отметил, что дату специального саммита ЕС пока не подтвердили, но известно, что он состоится в конце января - начале февраля.
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