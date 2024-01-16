Европарламент будет голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

В Европейском парламенте большинство политических групп согласовали текст резолюции, предлагающий призвать к лишению Венгрии права голоса в Совете ЕС.

Венгрию могут лишить права голоса в ЕС

Большинство депутатов Европарламента согласились рассмотреть проект резолюции по Венгрии уже 18 января. В документе депутаты призывают Совет ЕС начать процесс лишения Венгрии права голоса, а также расследовать законность решения Еврокомиссии разморозить 10 млрд евро для Венгрии.

Большинство депутатов Европарламента считают, что размораживание средств произошло не на основании объективных улучшений судебной системы Венгрии и верховенства права, а для того, чтобы пойти на уступки перед Венгрией. В преддверии размораживания средств рассматривался вопрос начала переговоров о вступлении Украины в блок.

По данным издания, в финальный проект резолюции могут еще добавить положения об объявлении вотума недоверия президенту Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен, если исполнительный орган ЕС разморозит дальнейшие средства для Венгрии.

Мы посылаем Еврокомиссии сильный месседж: если они просто распределят миллиарды евро во избежание вето Венгрии, им это не сойдет с рук, — сказал журналистам один из ведущих участников переговоров по резолюции, евродепутат Даниэль Фрейнд. Поделиться

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже заявил, что Словакия "не позволит ограничить права Венгрии в Европейском Союзе", и добавил, что у стран "почти полностью" совпадают интересы.

Что этому предшествовало

3 октября 2023 г. Европейский парламент принял резолюцию с поддержкой предложений Еврокомиссии о пересмотре многолетнего бюджета ЕС, который предусматривает создание специального Украинского фонда в объеме 50 млрд евро. Однако Венгрия была единственной страной, выступившей против этой инициативы.

Чтобы убедить Орбана принять предоставление Украине помощи в 50 млрд евро, ЕС проведет спецсаммит. Президент Евросовета отметил, что дату специального саммита ЕС пока не подтвердили, но известно, что он состоится в конце января - начале февраля.