ЕС готов поквитаться с Венгрией за блокирование помощи Украине
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Политика
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ЕС готов поквитаться с Венгрией за блокирование помощи Украине

Виктор Орбан
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Источник:  Bloomberg

Информационное агентство Bloomberg от своих инсайдеров узнало о том, что Евросоюз не собирается терпеть шантаж со стороны Венгрии касательно выделения помощи Украине. Официальный Брюссель готовит план мести.

Украина все равно получит помощь от ЕС

Согласно данным журналистов, лидеры блока готовы занять жесткую позицию относительно официального Будапешта, если пророссийский премьер страны Виктор Орбан не разблокирует пакет помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро во время саммита 1 февраля.

Что важно понимать, 22 января Венгрия выступила против предложения Брюсселя касательно создания нового фонда, который должен обеспечивать максимально надежный способ поставки важнейшей военной помощи для ВСУ.

Инсайдер информационного агентства утверждает, что члены Евросоюза намерены выделить пакет помощи Украине на саммите в Брюсселе 1 февраля, несмотря на все заявления и решения Венгрии.

Возможный запасной вариант заключается в том, чтобы остальные страны-члены ЕС предоставляли деньги Украине вне бюджетного процесса ЕС.

ЕС намерен отомстить Венгрии на фоне блокирования помощи Киеву

По словам анонимных источников, если Орбан будет снова шантажировать Брюссель, то Евросоюз запустит следующий этап штрафных мер против Венгрии.

В итоге все может закончиться тем, что Будапешт официально лишат права голоса в блоке.

Журналисты уже озвучили прогноз, что такое развитие событий может привести к более широкой конфронтации, поскольку пророссийский премьер Словакии Роберт Фицо недавно заявлял, что намерен защищать Венгрию.

Стоит отметить, что недавно глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не поддерживает пересмотр нынешнего механизма финансирования, известного как Европейский фонд мира, в рамках которого государства-члены получают компенсацию за оружие, которое они направляют Украине.

Сийярто заявил, что вопросы финансирования будут обсуждаться во время его встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой 29 января. Будапешт рассмотрит возможность снятия блокировки, если Украина предоставит "гарантии", что венгерские компании не будут добавлены в список спонсоров войны.

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