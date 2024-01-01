Бельгия возглавила Евросоюз. К чему готовиться Украине

1 января 2024 года Бельгия приняла председательство в Совете Европейского Союза. Украина может рассчитывать на поддержку официального Брюсселя.

Председательство Бельгии в ЕС: что важно знать

Как уже упоминалось ранее, каждый член блока может председательствовать в Совете ЕС в течение полугода.

Страны сменяют друг друга по ротационному принципу.

Бельгия будет возглавлять Европейский союз на протяжении января-июня текущего года.

После этого председательство перейдет Венгрии, у которой, как известно, пророссийская позиция. Кроме того, она пытается блокировать все важные решения по Украине.

Что важно понимать, недавно премьер Бельгии Александр де Кроо и глава МИД Аджа Лябиб представили программу председательства своей страны в Совете ЕС.

В первую очередь речь будет идти о реформировании Евросоюза, стимулировании инноваций и конкурентоспособности экономики, защите внешних границ блока, а также содействии миру.

По словам Де Кроо, его страна хочет сосредоточиться на внутренних реформах, которые очень важны для сохранения функционирования блока, а также потенциального расширения ЕС на восток и Западные Балканы на юго-востоке.

Такая реформа, однако, не будет сосредоточена на сужении консенсуса и расширении применения квалифицированного большинства – идеи, которые уже звучали в подобных дискуссиях, и не имеют поддержки всех государств-членов. Поделиться

Чего ждать Украине от председательства Бельгии в Евросоюзе

Что важно понимать, Бельгия, как и большинство других стран ЕС, активно поддерживает Украину на фоне ее войны с Россией.

Именно поэтому на уровне глав бельгийского и украинского МИД уже успели договориться о том, что вопрос вступления Украины в ЕС будет среди приоритетов председательства Бельгии в Совете Евросоюза в первой половине 2024 года.

Что интересно, по словам премьера Венгрии Виктора Орбана, председательство его страны в Совете Европейского Союза во второй половине 2024 года будет "больше миротворческим", а его целью является "оккупировать Брюссель".