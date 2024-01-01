Бельгія очолила Євросоюз. До чого готуватися Україні

1 січня 2024 року Бельгія перейняла головування в Раді Європейського Союзу. Україна може розраховувати на підтримку офіційного Брюсселю.

Головування Бельгії у ЄС: що важливо знати

Як уже згадувалося раніше, кожний член блоку може головувати в Раді ЄС протягом пів року.

Країни змінюють одна одну за ротаційним принципом.

Бельгія буде очолювати Європейський союз протягом січня-червня поточного року.

Після цього головування перейде до Угорщини, яка, як відомо, має проросійську позицію та намагається блокувати усі важливі рішення щодо України.

Що важливо розуміти, нещодавно прем'єр Бельгії Александр де Кроо та очільниця МЗС Аджа Лябіб представили програму головування своєї країни в Раді ЄС.

Насамперед буде йтися про реформування Євросоюзу, стимулювання інновацій та конкурентоспроможності економіки, захист зовнішніх кордонів блоку, а також сприяння миру.

За словами Де Кроо, його країна хоче зосередитися на внутрішніх реформах, що вкрай важливі для збереження функціонування блоку, а також потенційного розширення ЄС на схід та Західні Балкани на південному сході.

Така реформа, однак, не буде зосереджена на звуженні консенсусу та розширенні застосування кваліфікованої більшості – ідеї, які вже лунали в подібних дискусіях, та не мають підтримки всіх держав-членів. Поширити

Чого чекати Україні від головування Бельгії у Євросоюзі

Що важливо розуміти, Бельгія, як і більшість інших країни ЄС, активно підтримує України на тлі її війни з Росією.

Саме тому на рівні голів бельгійського та українського МЗС уже встигли домовитися про те, що питання вступу України в ЄС буде серед пріоритетів головування Бельгії в Раді Євросоюзу в першій половині 2024 року.

Що цікаво, за словами прем’єра Угорщини Віктора Орбана, головування його країни в Раді Європейського Союзу в другій половині 2024 року буде "більше миротворчим", а його метою є "окупувати Брюссель".