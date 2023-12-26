Коли стартують перемовини про вступ України в ЄС — пояснення посла
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Коли стартують перемовини про вступ України в ЄС — пояснення посла

прапори ЄС
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Джерело:  Укрінформ

Як заявляє український посол при ЄС Всеволод Ченцов, офіційним початком переговорів про вступ України до Євросоюзу буде скликання Єврокомісією міжурядової конференції.

Старт переговорів про вступ України в ЄС: що наразі відомо

За словами українського дипломата, офіційному Києву потрібно буде ухвалити ще один акт.

Всеволод Ченцов звертає увагу на те, що йдеться про закон щодо лобіювання, який вже внесли у парламент.

Посол переконаний у тому, що протягом найближчих кількох місяців всі необхідні умови на 100% будуть виконані.

Європейська комісія має підготувати відповідний звіт і в березні представити його на розгляд держав-членів для того, щоб ухвалити рішення про скликання так званої міжурядової конференції, тобто це і є фізичний початок переговорів, - пояснив Всеволод Ченцов.

За його словами, ані Київ, ані Брюссель не мають права просто стояти на місці до березня і повинні готувати переговорну рамку, на якій відбуватимуться переговори.

Єврокомісія має зробити аналітичний скринінг українського законодавства на предмет його відповідності вимогам ЄС та визначити, де знаходиться Україна в плані відповідності умовам ЄС та як побудувати переговорний процес, - додав Всеволод Ченцов.

Що важливо знати про відкриття перегорів для вступу України в ЄС

Як уже згадувалося раніше, 14 грудня 2023 року під час саміту Євросоюзу країни-члени підтримали відкриття переговорів з Україною і Молдовою, а Грузія отримала статус “кандидата”.

Всі очікували, що Угорщина заблокує це рішення, однак лідери ЄС вмовили угорського прем'єра Віктора Орбана вийти з кімнати під час голосування й таким чином утриматись.

За словами поплічника Путіна, він погодився відмовитися від права вето на початок переговорів про вступ України до ЄС тому, що у нього буде ще багато можливостей заблокувати цей процес.

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