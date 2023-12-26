Когда стартуют переговоры о вступлении Украины в ЕС — объяснение посла

Как заявляет украинский посол при ЕС Всеволод Ченцов, официальным началом переговоров о вступлении Украины в Евросоюз будет созыв Еврокомиссией межправительственной конференции.
Старт переговоров о вступлении Украины в ЕС: что известно
По словам украинского дипломата, официальному Киеву предстоит принять еще один акт.
Всеволод Ченцов обращает внимание на то, что речь идет о законе о лоббировании, который уже внесли в парламент.
Посол убежден в том, что в ближайшие несколько месяцев все необходимые условия на 100% будут выполнены.
По его словам, ни Киев, ни Брюссель не имеют права просто стоять на месте до марта и должны готовить переговорную рамку, на которой будут проходить переговоры.
Что важно знать об открытии переговоров для вступления Украины в ЕС
Как уже упоминалось ранее, 14 декабря 2023 г. во время саммита Евросоюза страны-члены поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой, а Грузия получила статус "кандидата".
Все ожидали, что Венгрия заблокирует это решение, однако лидеры ЕС уговорили венгерского премьера Виктора Орбана выйти из комнаты во время голосования и таким образом удержаться.
По словам приспешника Путина, он согласился отказаться от права вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС потому, что у него будет еще много возможностей заблокировать этот процесс.
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