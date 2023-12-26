Когда стартуют переговоры о вступлении Украины в ЕС — объяснение посла

Как заявляет украинский посол при ЕС Всеволод Ченцов, официальным началом переговоров о вступлении Украины в Евросоюз будет созыв Еврокомиссией межправительственной конференции.

Старт переговоров о вступлении Украины в ЕС: что известно

По словам украинского дипломата, официальному Киеву предстоит принять еще один акт.

Всеволод Ченцов обращает внимание на то, что речь идет о законе о лоббировании, который уже внесли в парламент.

Посол убежден в том, что в ближайшие несколько месяцев все необходимые условия на 100% будут выполнены.

Европейская комиссия должна подготовить соответствующий отчет и в марте представить его на рассмотрение государств-членов для того, чтобы принять решение о созыве так называемой межправительственной конференции, то есть это и есть физическое начало переговоров, - объяснил Всеволод Ченцов. Поделиться

По его словам, ни Киев, ни Брюссель не имеют права просто стоять на месте до марта и должны готовить переговорную рамку, на которой будут проходить переговоры.

Еврокомиссия должна сделать аналитический скрининг украинского законодательства на предмет соответствия требованиям ЕС и определить, где находится Украина в плане соответствия условиям ЕС и как построить переговорный процесс, - добавил Всеволод Ченцов. Поделиться

Что важно знать об открытии переговоров для вступления Украины в ЕС

Как уже упоминалось ранее, 14 декабря 2023 г. во время саммита Евросоюза страны-члены поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой, а Грузия получила статус "кандидата".

Все ожидали, что Венгрия заблокирует это решение, однако лидеры ЕС уговорили венгерского премьера Виктора Орбана выйти из комнаты во время голосования и таким образом удержаться.

По словам приспешника Путина, он согласился отказаться от права вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС потому, что у него будет еще много возможностей заблокировать этот процесс.