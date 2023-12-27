Когда Украина вступит в Евросоюз — прогноз посла ЕС
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Когда Украина вступит в Евросоюз — прогноз посла ЕС

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Источник:  online.ua

По мнению посла Евросоюза в Австрии Мартина Зельмайра, Украине понадобится не менее 6 лет, чтобы стать полноценным членом ЕС.

Процесс присоединения Украины к ЕС может быть длительным

Представитель блока обратил внимание на то, что для вступления в ЕС Австрии понадобилось 6 лет, а Испании – 11.

Украине может понадобиться время где-то между ними, – прогнозирует Зельмайр.

Журналисты поинтересовались у посла, не является ли решение официального Брюсселя о старте переговоров с Украиной пустым обещанием о вступлении.

По его словам, переговоры о вступлении – это конкретное обещание для того, чтобы стать постоянным членом семьи ЕС.

Однако это не значит, что Киев уже сделал абсолютно все, что от него требовал блок. Впереди очень много работы.

Турция отошла от Евросоюза. В противоположность этому мы видим, что Украина закрепилась в самом сердце ЕС. Переговоры с ней являются частью нашей архитектуры безопасности. Европа не должна вернуться к темнейшим временам 19 века, когда агрессор врывался к своему соседу для аннексии его земель, – отметил посол ЕС.

Почему Австрия довольно часто критикует ЕС за "особое" отношение к Украине

Ни для кого не секрет, что официальная Вена неоднократно обвиняла власти Евросоюза в том, что они "по-особому" относятся к Украине и якобы игнорируют старания балканских стран.

Мартин Зельмайр традиционно повторил, что Австрия и дальше будет настаивать на том, чтобы каждое государство оценивали по его заслугам.

Он также признал, что процесс вступления Украины в ЕС спровоцировал новую динамику на Западных Балканах.

Благодаря соглашению об ассоциации Украина уже приняла 70 процентов законодательства ЕС с 2016 года. Однако многое еще предстоит сделать, в частности, в вопросе независимости судебной системы и эффективности администрации, – добавил дипломат.

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