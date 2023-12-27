Коли Україна вступить в Євросоюз — прогноз посла ЄС
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Коли Україна вступить в Євросоюз — прогноз посла ЄС

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Джерело:  online.ua

На переконання посла Євросоюзу в Австрії Мартіна Зельмайра, Україні знадобиться щонайменше 6 років, щоб стати повноцінним членом ЄС.

Процес приєднання України до ЄС може бути тривалим

Представник блок звернув увагу на те, що для вступу в ЄС Австрії знадобилося шість років, а Іспанії – 11.

Україні може знадобитись часу десь між ними, – прогнозує Зельмайр.

Журналісти поцікавилися у посла, чи не є рішення офіційного Брюсселя щодо старту перемовин з Україною порожньою обіцянкою про вступ.

За його словами переговори про вступ – це конкретна обіцянка для того, щоб стати постійним членом сім’ї ЄС.

Проте це не означає, що Київ уже зробив абсолютно все, що від нього вимагав блок. Попереду ще дуже багато роботи.

Туреччина відійшла від Євросоюзу. На противагу цьому, ми бачимо, що Україна закріпилася в самому серці ЄС. Переговори з нею є частиною нашої архітектури безпеки. Європа не повинна повернутися до найтемніших часів 19-го століття, коли агресор вдирався до свого сусіда для анексії його земель, – зазначив посол ЄС.

Чому Австрія доволі часто критикує ЄС за “особливе” ставлення до України

Ні для кого не секрет, що офіційний Відень неодноразово звинувачував владу Євросоюзу в тому, що вона “по-особливому” ставить до України й нібито ігнорує старання балканських країн.

Мартін Зельмайр традиційно повторив, що Австрія й надалі наполягатиме на тому, щоб кожну державу оцінювали за її заслугами.

Він також визнав, що процес вступу України до ЄС призводить до нової динаміки на Західних Балканах.

Завдяки угоді про асоціацію Україна вже прийняла 70 відсотків законодавства ЄС з 2016 року. Однак багато чого ще потрібно зробити, зокрема, в питанні щодо незалежності судової системи та ефективності адміністрації, – додав дипломат.

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