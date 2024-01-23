ЄС готовий поквитатися з Угорщиною за блокування допомоги Україні

Інформаційна агенція Bloomberg від своїх інсайдерів дізналася про те, що Євросоюз не збирається терпіти шантаж з боку Угорщини щодо виділення допомоги Україні. Офіційний Брюссель уже готує план помсти.

Україна все одно отримає допомогу від ЄС

Згідно з даними журналістів, лідери блоку готові зайняти жорстку позицію щодо офіційного Будапешта, якщо проросійський прем'єр країни Віктор Орбан не розблокує пакет допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро під час саміту 1 лютого.

Що важливо розуміти, 22 січня виступила проти пропозиції Брюсселю щодо створення нового фонду, який мав би на меті забезпечувати максимально надійний спосіб постачання найважливішої військової допомоги для ЗСУ.

Інсайдер інформаційної агенції стверджує, що члени Євросоюзу мають намір ухвалити пакет допомоги Україні на саміті в Брюсселі 1 лютого, попри усі заяви та рішення Угорщини.

Можливий запасний варіант полягає в тому, щоб решта країн-членів ЄС надавали гроші Україні поза бюджетним процесом ЄС. Поширити

ЄС має намір помститися Угорщині на тлі блокування допомоги для Києва

За словами анонімних джерел, якщо Орбан буде знову шантажувати Брюссель, то Євросоюз запустить наступний етап штрафних заходів проти Угорщини.

У результаті все може закінчитися тим, що Будапешт офіційно позбавлять права голосу у блоці.

Журналісти вже озвучили прогноз, що такий розвиток подій може призвести до ширшої конфронтації, оскільки проросійський прем’єр Словаччини Роберт Фіцо нещодавно заявляв, що планує захищати Угорщину.

Варто також зазначити, що нещодавно глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не підтримує перегляд нинішнього механізму фінансування, відомого як Європейський фонд миру, в межах якого держави-члени отримують компенсацію за зброю, яку вони направляють Україні.