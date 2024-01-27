Венгрия не осудила снабжение Северной Кореей оружия России для войны против Украины, как это сделали практически все остальные члены ЕС. Почему его страна этого не сделала, объяснил государственный секретарь Министерства иностранных дел Венгрии Петер Штарай.

Венгрия "не получила доказательств" поставок оружия КНДР в РФ

Во время парламентских дебатов два депутата от оппозиционных сил Мартон Томпош и Петер Унгар спросили у представителя МИД, почему правительство не присоединилось к совместному заявлению с осуждением поставок северокорейских баллистических ракет России.

В то же время Унгар подчеркнул, что позиция Будапешта удивительна, поскольку он официально "категорически против каких-либо поставок оружия в российско-украинской войне".

Поскольку нам не было предоставлено никаких доказательств, у нас не было возможности проверить действительность содержащихся в заявлении утверждений, — ответил на это Штарай. Поделиться

Ранее такую же позицию озвучил глава МИД Словакии Юрай Бланар, объясняя отказ своей страны поддержать заявление с осуждением действий Северной Кореи.

Ракеты из Северной Кореи для РФ

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби со ссылкой на рассекреченные данные разведки заявил, что Россия использовала для массированного воздушного удара ракеты из Северной Кореи. Он назвал снабжение оружия Пхеньяном РФ "значительной и тревожной эскалацией". Как следствие, США созвали Совбез ООН на 10 января.

В Офисе президента прокомментировали информацию о поставках ракет КНДР в Россию. По словам Михаила Подоляка, Москва уже не маскирует свои намерения мифической "денацификацией" на фоне заключения договоров с Пхеньяном и Тегераном. "Вось зла" еще никогда не была столь очевидна, отмечает он.

Издание Sky News со ссылкой на заявление Южной Кореи пишет, что КНДР использует Украину как ядерный полигон для своего оружия, способного нести ядерный заряд.

Также Южная Корея сообщает, что Северная Корея может продать России твердотопливную ракету KN-23. Этот новый тип вооружения по своим свойствам подобен "Искандеру" — баллистическая ракета малой дальности.